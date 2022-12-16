Прогноз Шихо Тсужиока — Каэдэ Тадзима (16.12.2022), ставки и коэффициенты

Шихо Тсужиока — Каэдэ Тадзима. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (16.12.22)

16 декабря в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Шихо Тсужиока , а противостоять в этом поединке будет Каэдэ Тадзима.



В 06:30 по Москве Шихо Тсужиока и Каэдэ Тадзима выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 16 декабря. Единственный раз Шихо Тсужиока и Каэдэ Тадзима встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Шихо Тсужиока сейчас считается фаворитом.



Шихо Тсужиока — Каэдэ Тадзима. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Шихо Тсужиока — Каэдэ Тадзима, которая пройдет 16 декабря в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 06:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Шихо Тсужиока

По непонятным причинам Шихо Тсужиока в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Шихо Тсужиока теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Шихо Тсужиока занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Шихо Тсужиока играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Шихо Тсужиока имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Каэдэ Тадзима

Нынешняя форма, которую демонстрирует Каэдэ Тадзима еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Каэдэ Тадзима постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Каэдэ Тадзима пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Каэдэ Тадзима не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Каэдэ Тадзима не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Шихо Тсужиока» — «Каэдэ Тадзима»: прогноз автора

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Шихо Тсужиока — Каэдэ Тадзима. Прогноз, ставки на матч(16.12.22)

Шихо Тсужиока

В этом сезоне Шихо Тсужиока демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Шихо Тсужиока уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Шихо Тсужиока любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Шихо Тсужиока часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Шихо Тсужиока умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Каэдэ Тадзима

Каэдэ Тадзима лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Каэдэ Тадзима играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Каэдэ Тадзима начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Каэдэ Тадзима выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Каэдэ Тадзима сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Шихо Тсужиока — Каэдэ Тадзима Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Шихо Тсужиока и Каэдэ Тадзима. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Шихо Тсужиока и Каэдэ Тадзима встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Шихо Тсужиока и Каэдэ Тадзима довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Шихо Тсужиока и Каэдэ Тадзима подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Шихо Тсужиока — Каэдэ Тадзима: снова ждем результативной игры

Шихо Тсужиока и Каэдэ Тадзима которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Шихо Тсужиока имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Каэдэ Тадзима хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Шихо Тсужиока. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Каэдэ Тадзима умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Шихо Тсужиока довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Каэдэ Тадзима вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Шихо Тсужиока.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шихо Тсужиока — Каэдэ Тадзима. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Шихо Тсужиока и Каэдэ Тадзима букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Шихо Тсужиока и Каэдэ Тадзима проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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