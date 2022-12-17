Прогноз на бой Вальтер Игнасио (Бра) — Ислам Каримов (Рос) 17.12.2022

«Вальтер Игнасио (Бра)» – «Ислам Каримов (Рос)». 17.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17-го декабря должен состояться бой Вальтер Игнасио (Бра) — Ислам Каримов (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Вальтер Игнасио (Бра) и Ислам Каримов (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Вальтер Игнасио (Бра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 17-го декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Ислам Каримов (Рос), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вальтер Игнасио (Бра) — Ислам Каримов (Рос):

победа Вальтер Игнасио (Бра) – 0, ничья – 0, победа Ислам Каримов (Рос) – 0

Прогноз на матч Вальтер Игнасио (Бра) – Ислам Каримов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Вальтер Игнасио (Бра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Ислам Каримов (Рос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Вальтер Игнасио (Бра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Вальтер Игнасио (Бра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Вальтер Игнасио (Бра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Вальтер Игнасио (Бра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Вальтер Игнасио (Бра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Вальтер Игнасио (Бра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Вальтер Игнасио (Бра) может и не устоять на ногах.

Ислам Каримов (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Ислам Каримов (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Ислам Каримов (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Ислам Каримов (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Ислам Каримов (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Вальтер Игнасио (Бра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Вальтер Игнасио (Бра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Вальтер Игнасио (Бра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Вальтер Игнасио (Бра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Вальтер Игнасио (Бра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Вальтер Игнасио (Бра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Ислам Каримов (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Ислам Каримов (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Ислам Каримов (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Ислам Каримов (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Ислам Каримов (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Вальтер Игнасио (Бра) – Ислам Каримов (Рос) 17.12.22

Появление на ринге таких бойцов, как Вальтер Игнасио (Бра) и Ислам Каримов (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Вальтер Игнасио (Бра) и Ислам Каримов (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Вальтер Игнасио (Бра) и Ислам Каримов (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Вальтер Игнасио (Бра) и Ислам Каримов (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Вальтер Игнасио (Бра) и Ислам Каримов (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Вальтер Игнасио (Бра) будет намного сильнее, чем Ислам Каримов (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Вальтер Игнасио (Бра) — Ислам Каримов (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Ислам Каримов (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Вальтер Игнасио (Бра)

В своей профессиональной карьере Вальтер Игнасио (Бра) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Вальтер Игнасио (Бра) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Вальтер Игнасио (Бра) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Вальтер Игнасио (Бра) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Вальтер Игнасио (Бра) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Ислам Каримов (Рос)

Прошлый бой Ислам Каримов (Рос) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Ислам Каримов (Рос) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Ислам Каримов (Рос) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Ислам Каримов (Рос) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Вальтер Игнасио (Бра) — Ислам Каримов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го декабря

В этом поединке Вальтер Игнасио (Бра) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Ислам Каримов (Рос), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Вальтер Игнасио (Бра) легко справится с таким соперником, как Ислам Каримов (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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