Прогноз Диего Фернандес Флорес — Поль Толедо Баке (16-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Диего Фернандес Флорес — Поль Толедо Баке. Прогноз, ставки на матч (16.12.22)

16.12.2022 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Диего Фернандес Флорес , а противостоять в этом поединке будет Поль Толедо Баке.



16.12.2022 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Диего Фернандес Флорес и Поль Толедо Баке. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 14:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Диего Фернандес Флорес может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Диего Фернандес Флорес — Поль Толедо Баке:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16.12.2022 откроет его противостояние Диего Фернандес Флорес — Поль Толедо Баке. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Диего Фернандес Флорес и Поль Толедо Баке отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Поль Толедо Баке может гордиться семью победами, а вот Диего Фернандес Флорес имеет только пять выигранных встреч.

Диего Фернандес Флорес

В большинстве своих выигранных поединков Диего Фернандес Флорес берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Диего Фернандес Флорес с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Диего Фернандес Флорес сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Диего Фернандес Флорес также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Поль Толедо Баке

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Поль Толедо Баке на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Поль Толедо Баке демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Поль Толедо Баке имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Поль Толедо Баке намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Поль Толедо Баке не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Поль Толедо Баке будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Поль Толедо Баке и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Поль Толедо Баке умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

UTR Pro Tennis Series, Диего Фернандес Флорес — Поль Толедо Баке

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Диего Фернандес Флорес — Поль Толедо Баке. Прогноз, ставки на матч(16.12.22)

Диего Фернандес Флорес

К данному турниру Диего Фернандес Флорес подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Диего Фернандес Флорес находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Диего Фернандес Флорес не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Диего Фернандес Флорес старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Диего Фернандес Флорес демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Поль Толедо Баке

В этом сезоне Поль Толедо Баке действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Поль Толедо Баке обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Поль Толедо Баке не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Поль Толедо Баке не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Поль Толедо Баке имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Диего Фернандес Флорес — Поль Толедо Баке Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Диего Фернандес Флорес и Поль Толедо Баке начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Диего Фернандес Флорес и Поль Толедо Баке показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Диего Фернандес Флорес и Поль Толедо Баке провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Диего Фернандес Флорес и Поль Толедо Баке действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Диего Фернандес Флорес — Поль Толедо Баке: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Диего Фернандес Флорес и Поль Толедо Баке, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Диего Фернандес Флорес сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Поль Толедо Баке имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Диего Фернандес Флорес – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Диего Фернандес Флорес и Поль Толедо Баке на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Диего Фернандес Флорес — Поль Толедо Баке. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Диего Фернандес Флорес и Поль Толедо Баке сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Диего Фернандес Флорес, и Поль Толедо Баке будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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