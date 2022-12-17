Прогноз на бой Даниэль Рутковский (Пол) — Лом-Али Эскиев (Гер) 18.12.2022

«Даниэль Рутковский (Пол)» – «Лом-Али Эскиев (Гер)». 18.12.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Даниэль Рутковский (Пол) — Лом-Али Эскиев (Гер) на 18-го декабря 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Даниэль Рутковский (Пол) и Лом-Али Эскиев (Гер) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 00:00.

В 00:00 по московскому времени Даниэль Рутковский (Пол) и Лом-Али Эскиев (Гер) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 18-го декабря 2022 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Даниэль Рутковский (Пол) и Лом-Али Эскиев (Гер) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Даниэль Рутковский (Пол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Даниэль Рутковский (Пол) — Лом-Али Эскиев (Гер):

победа Даниэль Рутковский (Пол) – 0, ничья – 0, победа Лом-Али Эскиев (Гер) – 0

Прогноз на матч Даниэль Рутковский (Пол) – Лом-Али Эскиев (Гер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18-го декабря 2022 года :

Так как Даниэль Рутковский (Пол) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Лом-Али Эскиев (Гер) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Даниэль Рутковский (Пол) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Даниэль Рутковский (Пол) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Даниэль Рутковский (Пол) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Даниэль Рутковский (Пол) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Даниэль Рутковский (Пол) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Лом-Али Эскиев (Гер) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Лом-Али Эскиев (Гер) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Лом-Али Эскиев (Гер), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Лом-Али Эскиев (Гер) должен быть в хорошей физической форме. Лом-Али Эскиев (Гер) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Даниэль Рутковский (Пол) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Даниэль Рутковский (Пол) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Даниэль Рутковский (Пол) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Даниэль Рутковский (Пол) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Лом-Али Эскиев (Гер) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Лом-Али Эскиев (Гер) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Лом-Али Эскиев (Гер) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Лом-Али Эскиев (Гер) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Даниэль Рутковский (Пол) – Лом-Али Эскиев (Гер) 18.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Даниэль Рутковский (Пол) и Лом-Али Эскиев (Гер) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Даниэль Рутковский (Пол) и Лом-Али Эскиев (Гер). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Даниэль Рутковский (Пол) и Лом-Али Эскиев (Гер) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Даниэль Рутковский (Пол) и Лом-Али Эскиев (Гер) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Даниэль Рутковский (Пол) и Лом-Али Эскиев (Гер), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Даниэль Рутковский (Пол) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Даниэль Рутковский (Пол) — Лом-Али Эскиев (Гер) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Лом-Али Эскиев (Гер) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Даниэль Рутковский (Пол)

Как бы Даниэль Рутковский (Пол) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Даниэль Рутковский (Пол) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Даниэль Рутковский (Пол) дрался на ринге только с представителями своей страны. Даниэль Рутковский (Пол) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Даниэль Рутковский (Пол) совершенно не работает над собственной защитой.

Лом-Али Эскиев (Гер)

На данный момент Лом-Али Эскиев (Гер) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Лом-Али Эскиев (Гер) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Лом-Али Эскиев (Гер) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Лом-Али Эскиев (Гер) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Лом-Али Эскиев (Гер) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Даниэль Рутковский (Пол) — Лом-Али Эскиев (Гер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18-го декабря 2022 года

На титульный бой Даниэль Рутковский (Пол) — Лом-Али Эскиев (Гер) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Даниэль Рутковский (Пол) — Лом-Али Эскиев (Гер) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Даниэль Рутковский (Пол) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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