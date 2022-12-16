Прогноз на бой Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) — Михаил Котрута (Мда) 17-го декабря

«Джойлтон Сантос Люттербах (Бра)» – «Михаил Котрута (Мда)». 17.12.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) проведет 17 декабря, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Михаил Котрута (Мда). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 22:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 17 декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Михаил Котрута (Мда), так что вряд ли в 22:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) — Михаил Котрута (Мда):

победа Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) – 1.33, ничья – 50, победа Михаил Котрута (Мда) – 3.3

Прогноз на матч Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) – Михаил Котрута (Мда) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 декабря :

По коэффициенту 1.33 ставить на то, что выиграет Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) не очень выгодно, а вот Михаил Котрута (Мда) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 3.3.

История личных встреч

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Михаил Котрута (Мда) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Михаил Котрута (Мда) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Михаил Котрута (Мда) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Михаил Котрута (Мда) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Михаил Котрута (Мда) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Михаил Котрута (Мда) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Михаил Котрута (Мда) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Михаил Котрута (Мда) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Михаил Котрута (Мда) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Михаил Котрута (Мда), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) – Михаил Котрута (Мда) 17.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Михаил Котрута (Мда) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Михаил Котрута (Мда). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Михаил Котрута (Мда) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Михаил Котрута (Мда) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Михаил Котрута (Мда) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Михаил Котрута (Мда), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Михаил Котрута (Мда) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра)

Свою самую выдающуюся победу Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Михаил Котрута (Мда)

Прошлый бой Михаил Котрута (Мда) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Михаил Котрута (Мда) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Михаил Котрута (Мда) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Михаил Котрута (Мда) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) — Михаил Котрута (Мда). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 декабря

В настоящее время Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Михаил Котрута (Мда) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Михаил Котрута (Мда) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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