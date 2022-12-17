Прогноз на бой Али Гулиев (Азе) — Джефферсон Оливейра (Бра) 17-го декабря 2022 года

«Али Гулиев (Азе)» – «Джефферсон Оливейра (Бра)». 17.12.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 17 декабря состоится интересный поединок Али Гулиев (Азе) — Джефферсон Оливейра (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:15 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 17 декабря осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Али Гулиев (Азе) — Джефферсон Оливейра (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 20:15 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Али Гулиев (Азе) — Джефферсон Оливейра (Бра):

победа Али Гулиев (Азе) – 0, ничья – 0, победа Джефферсон Оливейра (Бра) – 0

Прогноз на матч Али Гулиев (Азе) – Джефферсон Оливейра (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 декабря :

Букмекерские конторы на бой Али Гулиев (Азе) — Джефферсон Оливейра (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Али Гулиев (Азе) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Али Гулиев (Азе) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Али Гулиев (Азе) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Али Гулиев (Азе) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Джефферсон Оливейра (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Джефферсон Оливейра (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Джефферсон Оливейра (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Джефферсон Оливейра (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Джефферсон Оливейра (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Али Гулиев (Азе) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Али Гулиев (Азе) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Али Гулиев (Азе) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Али Гулиев (Азе) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Джефферсон Оливейра (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джефферсон Оливейра (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джефферсон Оливейра (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джефферсон Оливейра (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джефферсон Оливейра (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джефферсон Оливейра (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джефферсон Оливейра (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Али Гулиев (Азе) – Джефферсон Оливейра (Бра) 17.12.22

Появление на ринге таких бойцов, как Али Гулиев (Азе) и Джефферсон Оливейра (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Али Гулиев (Азе) и Джефферсон Оливейра (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Али Гулиев (Азе) и Джефферсон Оливейра (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Али Гулиев (Азе) и Джефферсон Оливейра (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Али Гулиев (Азе) и Джефферсон Оливейра (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Али Гулиев (Азе) и Джефферсон Оливейра (Бра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Али Гулиев (Азе) — Джефферсон Оливейра (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джефферсон Оливейра (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Али Гулиев (Азе)

Али Гулиев (Азе) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Али Гулиев (Азе) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Али Гулиев (Азе) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Али Гулиев (Азе) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Али Гулиев (Азе) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Джефферсон Оливейра (Бра)

Сейчас Джефферсон Оливейра (Бра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Джефферсон Оливейра (Бра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Джефферсон Оливейра (Бра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Джефферсон Оливейра (Бра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Джефферсон Оливейра (Бра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Али Гулиев (Азе) — Джефферсон Оливейра (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 декабря

Несмотря на то, что Али Гулиев (Азе) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Джефферсон Оливейра (Бра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Али Гулиев (Азе) — Джефферсон Оливейра (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Али Гулиев (Азе) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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