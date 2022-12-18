Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Абилин Крисчен Уайлдкэтс. Прогноз, ставки на матч(18.12.22)

Прогноз Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Абилин Крисчен Уайлдкэтс (18-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Абилин Крисчен Уайлдкэтс 18.12.2022

18.12.2022 в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс примет соперника по национальному первенству Абилин Крисчен Уайлдкэтс.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 18.12.2022 предстоит поединок против БК Абилин Крисчен Уайлдкэтс. По московскому времени начало игры будет в 06:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Абилин Крисчен Уайлдкэтс:

На 18.12.2022 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Абилин Крисчен Уайлдкэтс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 06:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс, одержав семь побед.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Абилин Крисчен Уайлдкэтс

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Абилин Крисчен Уайлдкэтс потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Абилин Крисчен Уайлдкэтс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Абилин Крисчен Уайлдкэтс, запланированного на 18.12.2022. На площадке игроки обеих команд появятся в 06:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс и Абилин Крисчен Уайлдкэтс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс.



Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Абилин Крисчен Уайлдкэтс. Прогноз, ставки на матч(18.12.22)

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Абилин Крисчен Уайлдкэтс

Два года назад баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Абилин Крисчен Уайлдкэтс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 18.12.2022, и в его рамках состоится поединок Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Абилин Крисчен Уайлдкэтс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 06:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Абилин Крисчен Уайлдкэтс: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Абилин Крисчен Уайлдкэтс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Абилин Крисчен Уайлдкэтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Абилин Крисчен Уайлдкэтс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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