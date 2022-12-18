Egypt (TBL) — Spain (TBL). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.12.22)

Прогноз Egypt (TBL) — Spain (TBL) (19-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Egypt (TBL) — Spain (TBL) (19.12.2022), ставки и коэффициенты

19.12.2022 в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Table Basketball League, в котором на своей площадке местный клуб Egypt (TBL) примет соперника по национальному первенству Spain (TBL).



В 06:00 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Egypt (TBL) – Spain (TBL). Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Egypt (TBL) — Spain (TBL):

Принципиальный баскетбольный поединок Egypt (TBL) — Spain (TBL) назначен на 19.12.2022, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 06:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Egypt (TBL)

К данному поединку баскетбольный клуб Egypt (TBL) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Egypt (TBL) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Egypt (TBL) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Spain (TBL)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Spain (TBL) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Spain (TBL) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Spain (TBL) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Table Basketball League, Egypt (TBL) — Spain (TBL)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Egypt (TBL) — Spain (TBL), запланированного на 19.12.2022. На площадке игроки обеих команд появятся в 06:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Egypt (TBL) и Spain (TBL) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Egypt (TBL).



Egypt (TBL) — Spain (TBL). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.12.22)

Egypt (TBL)

В этом сезоне баскетбольный клуб Egypt (TBL) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Egypt (TBL) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Spain (TBL)

После того, как баскетбольный клуб Spain (TBL) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Spain (TBL) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Spain (TBL) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Egypt (TBL) — Spain (TBL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 19.12.2022, и в его рамках состоится поединок Egypt (TBL) — Spain (TBL). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 06:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Egypt (TBL) — Spain (TBL): команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне баскетбольный клуб Egypt (TBL) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Egypt (TBL) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Egypt (TBL) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Spain (TBL) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Spain (TBL) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Spain (TBL) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Egypt (TBL) — Spain (TBL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Egypt (TBL) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Egypt (TBL) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Egypt (TBL) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Spain (TBL) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Spain (TBL) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Spain (TBL) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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