Ен Шуо Лиянг — Аяно Шимицу: в ожидании «эйсов»

Прогноз Ен Шуо Лиянг — Аяно Шимицу (20-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ен Шуо Лиянг — Аяно Шимицу 20 декабря

20 декабря в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ен Шуо Лиянг , а противостоять в этом поединке будет Аяно Шимицу.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Ен Шуо Лиянг — Аяно Шимицу, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 20 декабря, а его начало по МСК будет в 03:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Ен Шуо Лиянг. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Ен Шуо Лиянг — Аяно Шимицу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 20 декабря, так что в разделе тенниса можно найти поединок Ен Шуо Лиянг — Аяно Шимицу. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 03:00 по Москве, пока не начался поединок. Ен Шуо Лиянг и Аяно Шимицу еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Ен Шуо Лиянг

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Ен Шуо Лиянг находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Ен Шуо Лиянг является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Ен Шуо Лиянг умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Ен Шуо Лиянг обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Ен Шуо Лиянг может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Аяно Шимицу

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Аяно Шимицув шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Аяно Шимицу играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Аяно Шимицу держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Аяно Шимицу демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Аяно Шимицу находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Ен Шуо Лиянг» — «Аяно Шимицу»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ен Шуо Лиянг и Аяно Шимицу впервые будут встречаться между собой. Если Ен Шуо Лиянг уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Аяно Шимицу пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ен Шуо Лиянг демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ен Шуо Лиянг – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Ен Шуо Лиянг — Аяно Шимицу (20 декабря), ставки и коэффициенты

Ен Шуо Лиянг

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ен Шуо Лиянг, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ен Шуо Лиянг уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ен Шуо Лиянг старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ен Шуо Лиянг, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ен Шуо Лиянг не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ен Шуо Лиянг все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ен Шуо Лиянг точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Аяно Шимицу

Несмотря на свой молодой возраст, Аяно Шимицу демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Аяно Шимицу уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Аяно Шимицу станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Аяно Шимицу, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Аяно Шимицу умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Аяно Шимицу имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Ен Шуо Лиянг — Аяно Шимицу Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ен Шуо Лиянг и Аяно Шимицу, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ен Шуо Лиянг и Аяно Шимицу играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ен Шуо Лиянг, и Аяно Шимицу неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ен Шуо Лиянг — Аяно Шимицу: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ен Шуо Лиянг имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ен Шуо Лиянг и Аяно Шимицу отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Аяно Шимицу в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ен Шуо Лиянг превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Аяно Шимицу сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ен Шуо Лиянг гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ен Шуо Лиянг — Аяно Шимицу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ен Шуо Лиянг и Аяно Шимицу сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ен Шуо Лиянг, и Аяно Шимицу будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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