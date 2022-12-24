Прогноз на бой Эртуган Зейнуллинов (Каз) — Калыс Алиакбаров (Кгз) 24 декабря

«Эртуган Зейнуллинов (Каз)» – «Калыс Алиакбаров (Кгз)». 24.12.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 24.12.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Эртуган Зейнуллинов (Каз) — Калыс Алиакбаров (Кгз). На ринге его участники появятся в 16:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Эртуган Зейнуллинов (Каз) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Эртуган Зейнуллинов (Каз) обладает несколькими чемпионскими титулами и 24.12.2022 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Калыс Алиакбаров (Кгз), так что вряд ли в 16:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эртуган Зейнуллинов (Каз) — Калыс Алиакбаров (Кгз):

победа Эртуган Зейнуллинов (Каз) – 1.43, ничья – 15, победа Калыс Алиакбаров (Кгз) – 2.835

Прогноз на матч Эртуган Зейнуллинов (Каз) – Калыс Алиакбаров (Кгз) Бои, титульный бой, 24.12.2022 :

По коэффициенту 1.43 ставить на то, что выиграет Эртуган Зейнуллинов (Каз) не очень выгодно, а вот Калыс Алиакбаров (Кгз) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.835.

История личных встреч

В профессиональной карьере Эртуган Зейнуллинов (Каз) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Эртуган Зейнуллинов (Каз) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Эртуган Зейнуллинов (Каз) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Эртуган Зейнуллинов (Каз) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Эртуган Зейнуллинов (Каз) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Эртуган Зейнуллинов (Каз) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Калыс Алиакбаров (Кгз) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Калыс Алиакбаров (Кгз) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Калыс Алиакбаров (Кгз) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Калыс Алиакбаров (Кгз) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Калыс Алиакбаров (Кгз) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Эртуган Зейнуллинов (Каз) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эртуган Зейнуллинов (Каз) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эртуган Зейнуллинов (Каз) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эртуган Зейнуллинов (Каз) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эртуган Зейнуллинов (Каз) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Калыс Алиакбаров (Кгз) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Калыс Алиакбаров (Кгз) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Калыс Алиакбаров (Кгз) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Калыс Алиакбаров (Кгз) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Эртуган Зейнуллинов (Каз) – Калыс Алиакбаров (Кгз) 24.12.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Эртуган Зейнуллинов (Каз) и Калыс Алиакбаров (Кгз), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Эртуган Зейнуллинов (Каз) и Калыс Алиакбаров (Кгз) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Эртуган Зейнуллинов (Каз) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Калыс Алиакбаров (Кгз) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Эртуган Зейнуллинов (Каз) — Калыс Алиакбаров (Кгз) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Эртуган Зейнуллинов (Каз) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Эртуган Зейнуллинов (Каз) и Калыс Алиакбаров (Кгз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Калыс Алиакбаров (Кгз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Эртуган Зейнуллинов (Каз)

Эртуган Зейнуллинов (Каз) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Эртуган Зейнуллинов (Каз) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Эртуган Зейнуллинов (Каз) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Эртуган Зейнуллинов (Каз) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Эртуган Зейнуллинов (Каз) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Калыс Алиакбаров (Кгз)

Уже несколько лет Калыс Алиакбаров (Кгз) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Калыс Алиакбаров (Кгз) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Калыс Алиакбаров (Кгз) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Эртуган Зейнуллинов (Каз) — Калыс Алиакбаров (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Бои 24.12.2022

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Эртуган Зейнуллинов (Каз) — Калыс Алиакбаров (Кгз) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Эртуган Зейнуллинов (Каз) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эртуган Зейнуллинов (Каз) будет намного сильнее, чем Калыс Алиакбаров (Кгз), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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