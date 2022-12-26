Прогноз Цзянсу Яньнань Сукэ — Аньху Путиан Ксингфа (26.12.2022), ставки и коэффициенты

Цзянсу Яньнань Сукэ — Аньху Путиан Ксингфа. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Китая (26.12.22)

26.12.2022 в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ примет соперника по национальному первенству Аньху Путиан Ксингфа.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Цзянсу Яньнань Сукэ – Аньху Путиан Ксингфа запланирован только на 26.12.2022, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 14:30 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Цзянсу Яньнань Сукэ — Аньху Путиан Ксингфа. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 14:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Цзянсу Яньнань Сукэ и Аньху Путиан Ксингфа. Организаторы турнира собираются провести данную игру 26.12.2022. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Аньху Путиан Ксингфа. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Цзянсу Яньнань Сукэ, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Цзянсу Яньнань Сукэ

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Цзянсу Яньнань Сукэ занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Аньху Путиан Ксингфа

Прогресс баскетбольного клуба Аньху Путиан Ксингфа по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Аньху Путиан Ксингфа обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Аньху Путиан Ксингфа потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

«Цзянсу Яньнань Сукэ» — «Аньху Путиан Ксингфа»: прогноз автора

Баскетбольный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 26.12.2022. На этот раз соперником хозяев будет Аньху Путиан Ксингфа, так что в 14:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Цзянсу Яньнань Сукэ — Аньху Путиан Ксингфа. Прогноз, ставки на матч(26.12.22)

Цзянсу Яньнань Сукэ

В этом сезоне баскетбольный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Аньху Путиан Ксингфа

В прошлом матче баскетбольный клуб Аньху Путиан Ксингфа потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Аньху Путиан Ксингфа и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Аньху Путиан Ксингфа находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Цзянсу Яньнань Сукэ — Аньху Путиан Ксингфа Прогнозы от БК «БалтБет»

На 26.12.2022 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Цзянсу Яньнань Сукэ — Аньху Путиан Ксингфа, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 14:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Цзянсу Яньнань Сукэ — Аньху Путиан Ксингфа: единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Аньху Путиан Ксингфа сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Аньху Путиан Ксингфа выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Аньху Путиан Ксингфа показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Аньху Путиан Ксингфа не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Цзянсу Яньнань Сукэ — Аньху Путиан Ксингфа. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Цзянсу Яньнань Сукэ совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Цзянсу Яньнань Сукэ выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Аньху Путиан Ксингфа не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Аньху Путиан Ксингфа уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Аньху Путиан Ксингфа очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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