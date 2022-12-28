Прогноз на бой Айбек Ерметов (Каз) — Адилет Омурбек (Кгз) 28-го декабря

«Айбек Ерметов (Каз)» – «Адилет Омурбек (Кгз)». 28.12.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 28-го декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Айбек Ерметов (Каз) — Адилет Омурбек (Кгз). На ринге его участники появятся в 18:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Айбек Ерметов (Каз) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Айбек Ерметов (Каз) обладает несколькими чемпионскими титулами и 28-го декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Адилет Омурбек (Кгз), так что вряд ли в 18:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Айбек Ерметов (Каз) — Адилет Омурбек (Кгз):

победа Айбек Ерметов (Каз) – 1.05, ничья – 65, победа Адилет Омурбек (Кгз) – 9.4

Прогноз на матч Айбек Ерметов (Каз) – Адилет Омурбек (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28-го декабря :

Букмекерские конторы на бой Айбек Ерметов (Каз) — Адилет Омурбек (Кгз) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.05 и 9.4.

История личных встреч

В свои 32 года Айбек Ерметов (Каз) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Айбек Ерметов (Каз) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Айбек Ерметов (Каз) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Айбек Ерметов (Каз) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Айбек Ерметов (Каз) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Адилет Омурбек (Кгз) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Адилет Омурбек (Кгз) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Адилет Омурбек (Кгз), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Адилет Омурбек (Кгз) должен быть в хорошей физической форме. Адилет Омурбек (Кгз) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Айбек Ерметов (Каз) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Айбек Ерметов (Каз) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Айбек Ерметов (Каз) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Айбек Ерметов (Каз) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Айбек Ерметов (Каз) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Айбек Ерметов (Каз) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Адилет Омурбек (Кгз) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Адилет Омурбек (Кгз) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Адилет Омурбек (Кгз) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Адилет Омурбек (Кгз) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Айбек Ерметов (Каз) – Адилет Омурбек (Кгз) 28.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Айбек Ерметов (Каз) и Адилет Омурбек (Кгз) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Айбек Ерметов (Каз) и Адилет Омурбек (Кгз). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Айбек Ерметов (Каз) и Адилет Омурбек (Кгз) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Айбек Ерметов (Каз) и Адилет Омурбек (Кгз) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Айбек Ерметов (Каз) и Адилет Омурбек (Кгз), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Айбек Ерметов (Каз) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Айбек Ерметов (Каз) в данный момент сильнее, нежели Адилет Омурбек (Кгз), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Айбек Ерметов (Каз)

Айбек Ерметов (Каз) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Айбек Ерметов (Каз) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Айбек Ерметов (Каз) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Айбек Ерметов (Каз) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Айбек Ерметов (Каз) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Адилет Омурбек (Кгз)

Последний раз Адилет Омурбек (Кгз) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Адилет Омурбек (Кгз) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Адилет Омурбек (Кгз) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Адилет Омурбек (Кгз) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Адилет Омурбек (Кгз)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Адилет Омурбек (Кгз) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Айбек Ерметов (Каз) — Адилет Омурбек (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28-го декабря

Так как Айбек Ерметов (Каз) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Адилет Омурбек (Кгз).

Статистика и личные встречи

Так как Айбек Ерметов (Каз) и Адилет Омурбек (Кгз) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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