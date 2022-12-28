Прогноз на бой Багдос Олжабай (Каз) — Юсиф Гашимов (Азе) 28.12.2022

«Багдос Олжабай (Каз)» – «Юсиф Гашимов (Азе)». 28.12.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 28.12.2022 состоится интересный поединок Багдос Олжабай (Каз) — Юсиф Гашимов (Азе), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 28.12.2022 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Багдос Олжабай (Каз) — Юсиф Гашимов (Азе). Это будет продолжаться вплоть до 19:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Багдос Олжабай (Каз) — Юсиф Гашимов (Азе):

победа Багдос Олжабай (Каз) – 1.36, ничья – 55, победа Юсиф Гашимов (Азе) – 3.105

Прогноз на матч Багдос Олжабай (Каз) – Юсиф Гашимов (Азе) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28.12.2022 :

По коэффициенту 1.36 ставить на то, что выиграет Багдос Олжабай (Каз) не очень выгодно, а вот Юсиф Гашимов (Азе) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 3.105.

История личных встреч

На профессиональном ринге Багдос Олжабай (Каз) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Багдос Олжабай (Каз) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Багдос Олжабай (Каз) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Багдос Олжабай (Каз) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Багдос Олжабай (Каз) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Юсиф Гашимов (Азе) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Юсиф Гашимов (Азе) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Юсиф Гашимов (Азе) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Юсиф Гашимов (Азе) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Юсиф Гашимов (Азе) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Багдос Олжабай (Каз) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Багдос Олжабай (Каз) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Багдос Олжабай (Каз) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Багдос Олжабай (Каз) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Юсиф Гашимов (Азе) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Юсиф Гашимов (Азе) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Юсиф Гашимов (Азе) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Юсиф Гашимов (Азе) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Юсиф Гашимов (Азе) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Багдос Олжабай (Каз) – Юсиф Гашимов (Азе) 28.12.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Багдос Олжабай (Каз) и Юсиф Гашимов (Азе). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Багдос Олжабай (Каз) и Юсиф Гашимов (Азе). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Багдос Олжабай (Каз) и Юсиф Гашимов (Азе) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Багдос Олжабай (Каз) и Юсиф Гашимов (Азе) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Багдос Олжабай (Каз) — Юсиф Гашимов (Азе) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Багдос Олжабай (Каз) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Багдос Олжабай (Каз) и Юсиф Гашимов (Азе), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Юсиф Гашимов (Азе) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Багдос Олжабай (Каз)

Как бы Багдос Олжабай (Каз) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Багдос Олжабай (Каз) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Багдос Олжабай (Каз) дрался на ринге только с представителями своей страны. Багдос Олжабай (Каз) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Багдос Олжабай (Каз) совершенно не работает над собственной защитой.

Юсиф Гашимов (Азе)

Сейчас Юсиф Гашимов (Азе) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Юсиф Гашимов (Азе) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Юсиф Гашимов (Азе) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Юсиф Гашимов (Азе) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Юсиф Гашимов (Азе) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Багдос Олжабай (Каз) — Юсиф Гашимов (Азе). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28.12.2022

Вряд ли Багдос Олжабай (Каз) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Юсиф Гашимов (Азе), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Багдос Олжабай (Каз) и Юсиф Гашимов (Азе), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Багдос Олжабай (Каз) выиграет с помощью нокаута.

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