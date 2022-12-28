Прогноз на бой Рамазан Амиров (Рос) — Огнен Димич (Срб) 28-го декабря 2022 года

«Рамазан Амиров (Рос)» – «Огнен Димич (Срб)». 28.12.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Рамазан Амиров (Рос) — Огнен Димич (Срб) на 28-го декабря 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Рамазан Амиров (Рос) и Огнен Димич (Срб) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:00.

В 19:00 по московскому времени Рамазан Амиров (Рос) и Огнен Димич (Срб) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 28-го декабря 2022 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Рамазан Амиров (Рос) и Огнен Димич (Срб) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Рамазан Амиров (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рамазан Амиров (Рос) — Огнен Димич (Срб):

победа Рамазан Амиров (Рос) – 1.7, ничья – 51, победа Огнен Димич (Срб) – 2.02

Прогноз на матч Рамазан Амиров (Рос) – Огнен Димич (Срб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28-го декабря 2022 года :

Так как Рамазан Амиров (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.7. В то же время Огнен Димич (Срб) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 2.02.

История личных встреч

В свои 32 года Рамазан Амиров (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Рамазан Амиров (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Рамазан Амиров (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Рамазан Амиров (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Рамазан Амиров (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Огнен Димич (Срб) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Огнен Димич (Срб) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Огнен Димич (Срб) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Огнен Димич (Срб) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Огнен Димич (Срб) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Рамазан Амиров (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Рамазан Амиров (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Рамазан Амиров (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Рамазан Амиров (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Рамазан Амиров (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Рамазан Амиров (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Огнен Димич (Срб) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Огнен Димич (Срб) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Огнен Димич (Срб) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Огнен Димич (Срб) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Огнен Димич (Срб) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Огнен Димич (Срб) должен задуматься о своей обороне.

Рамазан Амиров (Рос) – Огнен Димич (Срб) 28.12.22

Появление на ринге таких бойцов, как Рамазан Амиров (Рос) и Огнен Димич (Срб) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рамазан Амиров (Рос) и Огнен Димич (Срб). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Рамазан Амиров (Рос) и Огнен Димич (Срб) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Рамазан Амиров (Рос) легко справится с таким соперником, как Огнен Димич (Срб). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Рамазан Амиров (Рос) в данный момент сильнее, нежели Огнен Димич (Срб), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Рамазан Амиров (Рос)

Рамазан Амиров (Рос) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Рамазан Амиров (Рос) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Рамазан Амиров (Рос) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Рамазан Амиров (Рос) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Рамазан Амиров (Рос) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Огнен Димич (Срб)

На сегодняшний день Огнен Димич (Срб) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Огнен Димич (Срб) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Огнен Димич (Срб) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Огнен Димич (Срб) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Рамазан Амиров (Рос) — Огнен Димич (Срб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28-го декабря 2022 года

Спортивные эксперты считают, что Рамазан Амиров (Рос) сейчас намного сильнее, чем Огнен Димич (Срб), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Так как Рамазан Амиров (Рос) и Огнен Димич (Срб) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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