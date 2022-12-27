Цзилинь Нортист Тайгерс — Гуандун Саузерн Тайгерс: хозяева должны брать три очка

Прогноз Цзилинь Нортист Тайгерс — Гуандун Саузерн Тайгерс (28-го декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Цзилинь Нортист Тайгерс — Гуандун Саузерн Тайгерс 28-го декабря

28-го декабря в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Цзилинь Нортист Тайгерс примет соперника по национальному первенству Гуандун Саузерн Тайгерс.



Болельщики баскетбольного клуба Цзилинь Нортист Тайгерс очень любят матчи против БК Гуандун Саузерн Тайгерс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 28-го декабря хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 10:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Цзилинь Нортист Тайгерс одержали три легкие победы.



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На 28-го декабря в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Цзилинь Нортист Тайгерс — Гуандун Саузерн Тайгерс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 10:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Цзилинь Нортист Тайгерс, одержав семь побед.

Цзилинь Нортист Тайгерс

На этот матч баскетболисты клуба Цзилинь Нортист Тайгерс выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Цзилинь Нортист Тайгерс лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Цзилинь Нортист Тайгерс не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Гуандун Саузерн Тайгерс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Гуандун Саузерн Тайгерс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Гуандун Саузерн Тайгерс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Гуандун Саузерн Тайгерс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Цзилинь Нортист Тайгерс» — «Гуандун Саузерн Тайгерс»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Цзилинь Нортист Тайгерс — Гуандун Саузерн Тайгерс, запланированного на 28-го декабря. На площадке игроки обеих команд появятся в 10:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Цзилинь Нортист Тайгерс и Гуандун Саузерн Тайгерс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Цзилинь Нортист Тайгерс.



Цзилинь Нортист Тайгерс — Гуандун Саузерн Тайгерс (28-го декабря), ставки и коэффициенты

Цзилинь Нортист Тайгерс

Сейчас баскетбольный клуб Цзилинь Нортист Тайгерс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Цзилинь Нортист Тайгерс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Цзилинь Нортист Тайгерс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Гуандун Саузерн Тайгерс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Гуандун Саузерн Тайгерс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Гуандун Саузерн Тайгерс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Цзилинь Нортист Тайгерс — Гуандун Саузерн Тайгерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Цзилинь Нортист Тайгерс — Гуандун Саузерн Тайгерс, который должен пройти 28-го декабря в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 10:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Цзилинь Нортист Тайгерс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Цзилинь Нортист Тайгерс — Гуандун Саузерн Тайгерс: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Цзилинь Нортист Тайгерс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Цзилинь Нортист Тайгерс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Цзилинь Нортист Тайгерс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Цзилинь Нортист Тайгерс сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Гуандун Саузерн Тайгерс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Гуандун Саузерн Тайгерс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Цзилинь Нортист Тайгерс — Гуандун Саузерн Тайгерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Цзилинь Нортист Тайгерс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Цзилинь Нортист Тайгерс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Цзилинь Нортист Тайгерс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Гуандун Саузерн Тайгерс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Гуандун Саузерн Тайгерс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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