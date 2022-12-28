Прогноз Мохамед Али Абибси — М Рифки Фитрияди (28-го декабря), ставки и коэффициенты

Мохамед Али Абибси — М Рифки Фитрияди. Прогноз, ставки на матч (28.12.22)

28-го декабря в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мохамед Али Абибси , а противостоять в этом поединке будет М Рифки Фитрияди.



Судья теннисного матча Мохамед Али Абибси — М Рифки Фитрияди должен дать знак о старте игры в 11:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 28-го декабря, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Мохамед Али Абибси и М Рифки Фитрияди более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Мохамед Али Абибси имеет четыре победы, то М Рифки Фитрияди может похвастаться лишь двумя победами.



Мохамед Али Абибси — М Рифки Фитрияди. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

28-го декабря пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Мохамед Али Абибси — М Рифки Фитрияди. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является М Рифки Фитрияди, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, М Рифки Фитрияди выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Мохамед Али Абибси

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Мохамед Али Абибси находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Мохамед Али Абибси является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Мохамед Али Абибси умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Мохамед Али Абибси обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Мохамед Али Абибси может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



М Рифки Фитрияди

Нынешняя форма, которую демонстрирует М Рифки Фитрияди еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем М Рифки Фитрияди постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь М Рифки Фитрияди пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде М Рифки Фитрияди не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если М Рифки Фитрияди не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Мохамед Али Абибси — М Рифки Фитрияди

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Мохамед Али Абибси и М Рифки Фитрияди являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Мохамед Али Абибси — М Рифки Фитрияди. Прогноз, ставки на матч(28.12.22)

Мохамед Али Абибси

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Мохамед Али Абибси проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Мохамед Али Абибси в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Мохамед Али Абибси больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Мохамед Али Абибси уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

М Рифки Фитрияди

М Рифки Фитрияди лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока М Рифки Фитрияди играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то М Рифки Фитрияди начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем М Рифки Фитрияди выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли М Рифки Фитрияди сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мохамед Али Абибси — М Рифки Фитрияди Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Мохамед Али Абибси и М Рифки Фитрияди начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Мохамед Али Абибси и М Рифки Фитрияди показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Мохамед Али Абибси и М Рифки Фитрияди провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Мохамед Али Абибси и М Рифки Фитрияди действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Мохамед Али Абибси — М Рифки Фитрияди: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Мохамед Али Абибси и М Рифки Фитрияди из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. М Рифки Фитрияди относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне М Рифки Фитрияди проводит второй или третий матч. А вот Мохамед Али Абибси как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Мохамед Али Абибси, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Мохамед Али Абибси без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Мохамед Али Абибси вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мохамед Али Абибси — М Рифки Фитрияди. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Мохамед Али Абибси и М Рифки Фитрияди, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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