Прогноз Райдер Бронкс — Куиннипиак Бобкэтс (07 января), ставки и коэффициенты

Райдер Бронкс — Куиннипиак Бобкэтс. Прогноз, ставки на матч. NCAA (07.01.23)

07 января в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Райдер Бронкс примет соперника по национальному первенству Куиннипиак Бобкэтс.



Баскетболисты клубов Райдер Бронкс и Куиннипиак Бобкэтс в 03:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 07 января. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Райдер Бронкс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Райдер Бронкс также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Райдер Бронкс — Куиннипиак Бобкэтс:

Поединок между баскетбольными клубами Райдер Бронкс и Куиннипиак Бобкэтс собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 07 января. Ее начало будет в 03:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Райдер Бронкс

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Райдер Бронкс уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Райдер Бронкс подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Райдер Бронкс старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Куиннипиак Бобкэтс

В составе баскетбольного клуба Куиннипиак Бобкэтс нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Куиннипиак Бобкэтс не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Куиннипиак Бобкэтс уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

«Райдер Бронкс» — «Куиннипиак Бобкэтс»: прогноз автора

Главный тренер баскетбольного клуба Райдер Бронкс пообещал, что 07 января его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 03:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Куиннипиак Бобкэтс. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Райдер Бронкс — Куиннипиак Бобкэтс. Прогноз, ставки на матч(07.01.23)

Райдер Бронкс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Райдер Бронкс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Райдер Бронкс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Райдер Бронкс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Райдер Бронкс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Куиннипиак Бобкэтс

Два года назад баскетбольный клуб Куиннипиак Бобкэтс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Куиннипиак Бобкэтс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Райдер Бронкс — Куиннипиак Бобкэтс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Райдер Бронкс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 07 января сыграет матч против БК Куиннипиак Бобкэтс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Райдер Бронкс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Райдер Бронкс — Куиннипиак Бобкэтс: команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб Райдер Бронкс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Райдер Бронкс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Райдер Бронкс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Райдер Бронкс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Куиннипиак Бобкэтс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Куиннипиак Бобкэтс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Куиннипиак Бобкэтс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Куиннипиак Бобкэтс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Райдер Бронкс — Куиннипиак Бобкэтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Райдер Бронкс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Райдер Бронкс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Райдер Бронкс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Куиннипиак Бобкэтс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Куиннипиак Бобкэтс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Куиннипиак Бобкэтс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat1-618536-prognoz-na-match-keyetanosieg-lyuisfuller-ot-eksperta-07-01-23/