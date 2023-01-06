Прогноз Миннесота Тимбервулвз (Andrik) — Атланта Хокс (ViTOR) (06-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Миннесота Тимбервулвз (Andrik) — Атланта Хокс (ViTOR). Прогноз, ставки на матч (06.01.23)

06 января в 16:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Миннесота Тимбервулвз (Andrik) примет соперника по национальному первенству Атланта Хокс (ViTOR).



06 января состоится баскетбольный матч Миннесота Тимбервулвз (Andrik) – Атланта Хокс (ViTOR), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 16:10. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (Andrik) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Миннесота Тимбервулвз (Andrik) — Атланта Хокс (ViTOR). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (Andrik) проводит на своей площадке, и 06 января хозяевам предстоит матч против игроков клуба Атланта Хокс (ViTOR). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 16:10 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Миннесота Тимбервулвз (Andrik), а один раз сильнее были игроки БК Атланта Хокс (ViTOR).

Миннесота Тимбервулвз (Andrik)

Сейчас баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (Andrik) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (Andrik) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Миннесота Тимбервулвз (Andrik) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Атланта Хокс (ViTOR)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Атланта Хокс (ViTOR) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Атланта Хокс (ViTOR) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Атланта Хокс (ViTOR) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

NBA, Миннесота Тимбервулвз (Andrik) — Атланта Хокс (ViTOR)

На 06 января организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Миннесота Тимбервулвз (Andrik) — Атланта Хокс (ViTOR), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 16:10 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Миннесота Тимбервулвз (Andrik) — Атланта Хокс (ViTOR) (06 января), ставки и коэффициенты

Миннесота Тимбервулвз (Andrik)

В последние годы Миннесота Тимбервулвз (Andrik) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Миннесота Тимбервулвз (Andrik) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Атланта Хокс (ViTOR)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Атланта Хокс (ViTOR) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Атланта Хокс (ViTOR) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Миннесота Тимбервулвз (Andrik) — Атланта Хокс (ViTOR) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Миннесота Тимбервулвз (Andrik) — Атланта Хокс (ViTOR) пройдет 06 января, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 16:10 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Миннесота Тимбервулвз (Andrik) — Атланта Хокс (ViTOR): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (Andrik) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (Andrik) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Миннесота Тимбервулвз (Andrik) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Миннесота Тимбервулвз (Andrik) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Атланта Хокс (ViTOR) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Атланта Хокс (ViTOR) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Атланта Хокс (ViTOR) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Атланта Хокс (ViTOR) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Миннесота Тимбервулвз (Andrik) — Атланта Хокс (ViTOR). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (Andrik) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (Andrik) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Миннесота Тимбервулвз (Andrik) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Атланта Хокс (ViTOR) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Атланта Хокс (ViTOR) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Атланта Хокс (ViTOR) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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