Оттава Джи-Джиз (жен) — Ватерлоо (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.01.23)

Прогноз Оттава Джи-Джиз (жен) — Ватерлоо (жен) (08-го января), ставки и коэффициенты

Оттава Джи-Джиз (жен) — Ватерлоо (жен) (08 января), ставки и коэффициенты

08 января в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Канады, в котором на своей площадке местный клуб Оттава Джи-Джиз (жен) примет соперника по национальному первенству Ватерлоо (жен).



Баскетболисты клубов Оттава Джи-Джиз (жен) и Ватерлоо (жен) в 00:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 08 января. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Оттава Джи-Джиз (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Оттава Джи-Джиз (жен) также является лидером по количеству побед.



Оттава Джи-Джиз (жен) — Ватерлоо (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Оттава Джи-Джиз (жен) — Ватерлоо (жен), запланированное на 08 января. Поставить на матч можно будет до 00:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Ватерлоо (жен) была еще пять лет назад.

Оттава Джи-Джиз (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Оттава Джи-Джиз (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Оттава Джи-Джиз (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Оттава Джи-Джиз (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Оттава Джи-Джиз (жен) нет более травмированных игроков основы.



Ватерлоо (жен)

Президент баскетбольного клуба Ватерлоо (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Ватерлоо (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Ватерлоо (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Чемпионат Канады, Оттава Джи-Джиз (жен) — Ватерлоо (жен)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Оттава Джи-Джиз (жен) — Ватерлоо (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 08 января. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 00:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Оттава Джи-Джиз (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Оттава Джи-Джиз (жен) — Ватерлоо (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.01.23)

Оттава Джи-Джиз (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Оттава Джи-Джиз (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Оттава Джи-Джиз (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Оттава Джи-Джиз (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Оттава Джи-Джиз (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Ватерлоо (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Ватерлоо (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Ватерлоо (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Ватерлоо (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Оттава Джи-Джиз (жен) — Ватерлоо (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Оттава Джи-Джиз (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 08 января сыграет матч против БК Ватерлоо (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 00:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Оттава Джи-Джиз (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Оттава Джи-Джиз (жен) — Ватерлоо (жен): снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба Оттава Джи-Джиз (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Оттава Джи-Джиз (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Оттава Джи-Джиз (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Оттава Джи-Джиз (жен) сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Ватерлоо (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Ватерлоо (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Ватерлоо (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оттава Джи-Джиз (жен) — Ватерлоо (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Оттава Джи-Джиз (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Оттава Джи-Джиз (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Оттава Джи-Джиз (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Ватерлоо (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Ватерлоо (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Ватерлоо (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat2-619407-prognoz-na-match-sem-hyuston-beakets-tarleton-steyt-08-01-23/