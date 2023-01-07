Виха Пантерс Швеннинген — Кирхгайм Найтс. Прогноз, ставки на матч(08.01.23)

Прогноз Виха Пантерс Швеннинген — Кирхгайм Найтс (08-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Виха Пантерс Швеннинген — Кирхгайм Найтс 08-го января 2023 года

08-го января 2023 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Германии, в котором на своей площадке местный клуб Виха Пантерс Швеннинген примет соперника по национальному первенству Кирхгайм Найтс.



Болельщики баскетбольного клуба Виха Пантерс Швеннинген очень любят матчи против БК Кирхгайм Найтс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 08-го января 2023 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 19:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Виха Пантерс Швеннинген одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Виха Пантерс Швеннинген — Кирхгайм Найтс:

Баскетбольный поединок Виха Пантерс Швеннинген — Кирхгайм Найтс состоится 08-го января 2023 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 19:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Виха Пантерс Швеннинген, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Виха Пантерс Швеннинген

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Виха Пантерс Швеннинген переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Виха Пантерс Швеннинген больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Виха Пантерс Швеннинген еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Кирхгайм Найтс

В составе баскетбольного клуба Кирхгайм Найтс нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Кирхгайм Найтс не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Кирхгайм Найтс уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Чемпионат Германии, Виха Пантерс Швеннинген — Кирхгайм Найтс

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Виха Пантерс Швеннинген — Кирхгайм Найтс, несмотря на то, что он должен пройти только 08-го января 2023 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 19:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Виха Пантерс Швеннинген одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Виха Пантерс Швеннинген — Кирхгайм Найтс. Прогноз, ставки на матч(08.01.23)

Виха Пантерс Швеннинген

В последние годы Виха Пантерс Швеннинген является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Виха Пантерс Швеннинген еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Кирхгайм Найтс

После того, как баскетбольный клуб Кирхгайм Найтс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Кирхгайм Найтс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Кирхгайм Найтс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Виха Пантерс Швеннинген — Кирхгайм Найтс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 08-го января 2023 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Виха Пантерс Швеннинген — Кирхгайм Найтс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 19:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Виха Пантерс Швеннинген — Кирхгайм Найтс: хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне баскетбольный клуб Виха Пантерс Швеннинген играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Виха Пантерс Швеннинген уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Виха Пантерс Швеннинген хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Кирхгайм Найтс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Кирхгайм Найтс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Кирхгайм Найтс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Кирхгайм Найтс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Виха Пантерс Швеннинген — Кирхгайм Найтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Виха Пантерс Швеннинген лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Виха Пантерс Швеннинген гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Виха Пантерс Швеннинген все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Кирхгайм Найтс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Кирхгайм Найтс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Кирхгайм Найтс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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