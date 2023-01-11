Хитачи Сан Роккерс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.01.23)

Прогноз Хитачи Сан Роккерс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс (11-го января), ставки и коэффициенты

Хитачи Сан Роккерс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс (11.01.2023), ставки и коэффициенты

11.01.2023 в 13:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Хитачи Сан Роккерс примет соперника по национальному первенству Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Хитачи Сан Роккерс – Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс, запланированный на 11.01.2023. Баскетболисты появятся на площадке в 13:05 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Хитачи Сан Роккерс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 11.01.2023 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Хитачи Сан Роккерс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 13:05 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Хитачи Сан Роккерс, одержав семь побед.

Хитачи Сан Роккерс

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Хитачи Сан Роккерс не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Хитачи Сан Роккерс придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Хитачи Сан Роккерс ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

На данный момент баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

«Хитачи Сан Роккерс» — «Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Хитачи Сан Роккерс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс, запланированного на 11.01.2023. На площадке игроки обеих команд появятся в 13:05 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Хитачи Сан Роккерс и Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Хитачи Сан Роккерс.



Хитачи Сан Роккерс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.01.23)

Хитачи Сан Роккерс

Сейчас баскетбольный клуб Хитачи Сан Роккерс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Хитачи Сан Роккерс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Хитачи Сан Роккерс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

После того, как баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Хитачи Сан Роккерс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Хитачи Сан Роккерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 11.01.2023 сыграет матч против БК Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 13:05 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Хитачи Сан Роккерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Хитачи Сан Роккерс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс: соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Хитачи Сан Роккерс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Хитачи Сан Роккерс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Хитачи Сан Роккерс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Хитачи Сан Роккерс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хитачи Сан Роккерс — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Хитачи Сан Роккерс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Хитачи Сан Роккерс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Хитачи Сан Роккерс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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