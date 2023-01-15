Дюк Блю Девилз (жeн) — Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен): команды сделают акцент на атаку

Прогноз Дюк Блю Девилз (жeн) — Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен) (16.01.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Дюк Блю Девилз (жeн) — Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен) 16-го января

16-го января в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Дюк Блю Девилз (жeн) примет соперника по национальному первенству Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен).



В последней встрече баскетбольных клубов Дюк Блю Девилз (жeн) и Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 16-го января попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 00:00 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дюк Блю Девилз (жeн) — Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен):

В 00:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Дюк Блю Девилз (жeн) и Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 16-го января. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Дюк Блю Девилз (жeн), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Дюк Блю Девилз (жeн)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Дюк Блю Девилз (жeн) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Дюк Блю Девилз (жeн) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Дюк Блю Девилз (жeн) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

WNCAA, Дюк Блю Девилз (жeн) — Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Дюк Блю Девилз (жeн) наконец-то возвращаются домой, а 16-го января им уже необходимо сыграть поединок против БК Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен). На площадке игроки обеих команд появятся в 00:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч Дюк Блю Девилз (жeн) — Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен) 16-го января

Дюк Блю Девилз (жeн)

Сейчас баскетбольный клуб Дюк Блю Девилз (жeн) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Дюк Блю Девилз (жeн) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Дюк Блю Девилз (жeн) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Дюк Блю Девилз (жeн) — Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Дюк Блю Девилз (жeн) — Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен) пройдет 16-го января, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 00:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Дюк Блю Девилз (жeн) — Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен): команды сделают акцент на атаку

Баскетбольный клуб Дюк Блю Девилз (жeн) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Дюк Блю Девилз (жeн) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дюк Блю Девилз (жeн) — Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Дюк Блю Девилз (жeн) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Дюк Блю Девилз (жeн) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Дюк Блю Девилз (жeн) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Джорджия Тех Йеллов Джекетс (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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