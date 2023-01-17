Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Синьцзян Флаинг Тайгерс: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Синьцзян Флаинг Тайгерс (17-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Синьцзян Флаинг Тайгерс 17.01.2023

17.01.2023 в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл примет соперника по национальному первенству Синьцзян Флаинг Тайгерс.



Баскетбольный поединок Циндао Гуоксин Хаитиан Игл – Синьцзян Флаинг Тайгерс пройдет в рамках престижного турнира 17.01.2023, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 10:30 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл.



Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Синьцзян Флаинг Тайгерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Синьцзян Флаинг Тайгерс назначен на 17.01.2023, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 10:30 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Циндао Гуоксин Хаитиан Игл

В этом сезоне баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Циндао Гуоксин Хаитиан Игл вообще лидирует в чемпионате.



Синьцзян Флаинг Тайгерс

Президент баскетбольного клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

«Циндао Гуоксин Хаитиан Игл» — «Синьцзян Флаинг Тайгерс»: прогноз автора

На 17.01.2023 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Синьцзян Флаинг Тайгерс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 10:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс удалось одержать победу у себя дома.



Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Синьцзян Флаинг Тайгерс (17.01.2023), ставки и коэффициенты

Циндао Гуоксин Хаитиан Игл

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Циндао Гуоксин Хаитиан Игл сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Синьцзян Флаинг Тайгерс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Синьцзян Флаинг Тайгерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Синьцзян Флаинг Тайгерс пройдет 17.01.2023, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 10:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Синьцзян Флаинг Тайгерс: хозяева сыграют в свой баскетбол

Баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Циндао Гуоксин Хаитиан Игл — Синьцзян Флаинг Тайгерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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