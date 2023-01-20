Прогноз на бой Джермелл Чарло (США) — Тим Цзю (Авс) 20 января

«Джермелл Чарло (США)» – «Тим Цзю (Авс)». 20.01.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20-го января 2023 года состоится интересный поединок Джермелл Чарло (США) — Тим Цзю (Авс), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 07:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 20-го января 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Джермелл Чарло (США) — Тим Цзю (Авс). Это будет продолжаться вплоть до 07:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джермелл Чарло (США) — Тим Цзю (Авс):

победа Джермелл Чарло (США) – 1.37, ничья – 0, победа Тим Цзю (Авс) – 2.99

Прогноз на матч Джермелл Чарло (США) – Тим Цзю (Авс) Бои, титульный бой, 20-го января 2023 года :

Ставки по коэффициенту 1.37 окажутся выигрышными, если Джермелл Чарло (США) станет победителем боя. Если выиграет Тим Цзю (Авс), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 2.99.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джермелл Чарло (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джермелл Чарло (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джермелл Чарло (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джермелл Чарло (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джермелл Чарло (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джермелл Чарло (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Тим Цзю (Авс) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Тим Цзю (Авс) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Тим Цзю (Авс) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Тим Цзю (Авс) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Тим Цзю (Авс) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Джермелл Чарло (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джермелл Чарло (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джермелл Чарло (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джермелл Чарло (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джермелл Чарло (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джермелл Чарло (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Тим Цзю (Авс) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Тим Цзю (Авс) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Тим Цзю (Авс) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Тим Цзю (Авс) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Тим Цзю (Авс) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Тим Цзю (Авс) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Тим Цзю (Авс) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джермелл Чарло (США) – Тим Цзю (Авс) 20.01.23

Появление на ринге таких бойцов, как Джермелл Чарло (США) и Тим Цзю (Авс) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джермелл Чарло (США) и Тим Цзю (Авс). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джермелл Чарло (США) и Тим Цзю (Авс). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джермелл Чарло (США) и Тим Цзю (Авс) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джермелл Чарло (США) и Тим Цзю (Авс) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Джермелл Чарло (США) легко справится с таким соперником, как Тим Цзю (Авс). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Джермелл Чарло (США) — Тим Цзю (Авс) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Тим Цзю (Авс), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джермелл Чарло (США)

В своей профессиональной карьере Джермелл Чарло (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Джермелл Чарло (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Джермелл Чарло (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Джермелл Чарло (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Джермелл Чарло (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Тим Цзю (Авс)

Уже несколько лет Тим Цзю (Авс) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Тим Цзю (Авс) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Тим Цзю (Авс) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Джермелл Чарло (США) — Тим Цзю (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 20-го января 2023 года

Несмотря на то, что Джермелл Чарло (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Тим Цзю (Авс) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Джермелл Чарло (США) — Тим Цзю (Авс) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джермелл Чарло (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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