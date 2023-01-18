Прогноз на бой Васил Супровичи (Мда) — Радован Вукович (Чер) 20-го января

«Васил Супровичи (Мда)» – «Радован Вукович (Чер)». 20.01.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Васил Супровичи (Мда) проведет 20 января, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Радован Вукович (Чер). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Васил Супровичи (Мда) обладает несколькими чемпионскими титулами и 20 января предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Радован Вукович (Чер), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Васил Супровичи (Мда) — Радован Вукович (Чер):

победа Васил Супровичи (Мда) – 0, ничья – 0, победа Радован Вукович (Чер) – 0

Прогноз на матч Васил Супровичи (Мда) – Радован Вукович (Чер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20 января :

Из-за того, что все ставят на то, что Васил Супровичи (Мда) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Радован Вукович (Чер) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Васил Супровичи (Мда) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Васил Супровичи (Мда) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Васил Супровичи (Мда) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Васил Супровичи (Мда) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Васил Супровичи (Мда) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Васил Супровичи (Мда) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Радован Вукович (Чер) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Радован Вукович (Чер) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Радован Вукович (Чер) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Радован Вукович (Чер) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Радован Вукович (Чер) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Васил Супровичи (Мда) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Васил Супровичи (Мда) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Васил Супровичи (Мда) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Васил Супровичи (Мда) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Васил Супровичи (Мда) валится с ног. К тому же, Васил Супровичи (Мда) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Васил Супровичи (Мда) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Радован Вукович (Чер) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Радован Вукович (Чер) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Радован Вукович (Чер) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Радован Вукович (Чер) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Радован Вукович (Чер) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Радован Вукович (Чер) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Радован Вукович (Чер) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Васил Супровичи (Мда) – Радован Вукович (Чер) 20.01.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Васил Супровичи (Мда) и Радован Вукович (Чер). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Васил Супровичи (Мда) и Радован Вукович (Чер) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Васил Супровичи (Мда) и Радован Вукович (Чер). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Васил Супровичи (Мда) и Радован Вукович (Чер) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Васил Супровичи (Мда) и Радован Вукович (Чер) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Васил Супровичи (Мда) и Радован Вукович (Чер) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Васил Супровичи (Мда) — Радован Вукович (Чер) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Радован Вукович (Чер).

Васил Супровичи (Мда)

Хотя Васил Супровичи (Мда) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Васил Супровичи (Мда) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Васил Супровичи (Мда) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Васил Супровичи (Мда) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Васил Супровичи (Мда) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Радован Вукович (Чер)

Сейчас Радован Вукович (Чер) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Радован Вукович (Чер) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Радован Вукович (Чер) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Радован Вукович (Чер) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Радован Вукович (Чер) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Васил Супровичи (Мда) — Радован Вукович (Чер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20 января

Спортивные эксперты считают, что Васил Супровичи (Мда) сейчас намного сильнее, чем Радован Вукович (Чер), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Васил Супровичи (Мда) — Радован Вукович (Чер) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Васил Супровичи (Мда) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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