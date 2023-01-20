Прогноз на бой Павел Бирнат (Пол) — Файкал Хуцин (Мар) 20-го января

«Павел Бирнат (Пол)» – «Файкал Хуцин (Мар)». 20.01.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 20 января должен состояться бой Павел Бирнат (Пол) — Файкал Хуцин (Мар), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:20 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Павел Бирнат (Пол) и Файкал Хуцин (Мар) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 23:20 по московскому времени Павел Бирнат (Пол) и Файкал Хуцин (Мар) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20 января, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Павел Бирнат (Пол) и Файкал Хуцин (Мар) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Павел Бирнат (Пол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Павел Бирнат (Пол) — Файкал Хуцин (Мар):

победа Павел Бирнат (Пол) – 1.72, ничья – 45, победа Файкал Хуцин (Мар) – 2.1

Прогноз на матч Павел Бирнат (Пол) – Файкал Хуцин (Мар) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20 января :

Букмекерские конторы на бой Павел Бирнат (Пол) — Файкал Хуцин (Мар) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.72 и 2.1.

История личных встреч

На профессиональном ринге Павел Бирнат (Пол) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Павел Бирнат (Пол) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Павел Бирнат (Пол) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Павел Бирнат (Пол) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Павел Бирнат (Пол) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Файкал Хуцин (Мар) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Файкал Хуцин (Мар) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Файкал Хуцин (Мар) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Файкал Хуцин (Мар) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Файкал Хуцин (Мар) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Павел Бирнат (Пол) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Павел Бирнат (Пол) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Павел Бирнат (Пол) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Павел Бирнат (Пол) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Павел Бирнат (Пол) валится с ног. К тому же, Павел Бирнат (Пол) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Павел Бирнат (Пол) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Файкал Хуцин (Мар) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Файкал Хуцин (Мар) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Файкал Хуцин (Мар) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Файкал Хуцин (Мар) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Файкал Хуцин (Мар) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Файкал Хуцин (Мар) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Файкал Хуцин (Мар) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Павел Бирнат (Пол) – Файкал Хуцин (Мар) 20.01.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Павел Бирнат (Пол) и Файкал Хуцин (Мар). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Павел Бирнат (Пол) и Файкал Хуцин (Мар) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Павел Бирнат (Пол) и Файкал Хуцин (Мар). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Павел Бирнат (Пол) и Файкал Хуцин (Мар) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Павел Бирнат (Пол) и Файкал Хуцин (Мар) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Павел Бирнат (Пол) легко справится с таким соперником, как Файкал Хуцин (Мар). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Павел Бирнат (Пол) — Файкал Хуцин (Мар) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Файкал Хуцин (Мар), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Павел Бирнат (Пол)

Как бы Павел Бирнат (Пол) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Павел Бирнат (Пол) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Павел Бирнат (Пол) дрался на ринге только с представителями своей страны. Павел Бирнат (Пол) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Павел Бирнат (Пол) совершенно не работает над собственной защитой.

Файкал Хуцин (Мар)

На данный момент Файкал Хуцин (Мар) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Файкал Хуцин (Мар) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Файкал Хуцин (Мар) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Файкал Хуцин (Мар) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Файкал Хуцин (Мар) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Павел Бирнат (Пол) — Файкал Хуцин (Мар). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20 января

На титульный бой Павел Бирнат (Пол) — Файкал Хуцин (Мар) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Павел Бирнат (Пол) легко справится с таким соперником, как Файкал Хуцин (Мар). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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