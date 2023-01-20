Прогноз Нигина Абдураимова — Анастасия Тихонова (20 января), ставки и коэффициенты

Нигина Абдураимова — Анастасия Тихонова. Прогноз, ставки на матч (20.01.23)

20.01.2023 в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Нигина Абдураимова , а противостоять в этом поединке будет Анастасия Тихонова.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Нигина Абдураимова — Анастасия Тихонова можно будет вплоть до 08:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 20.01.2023. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Нигина Абдураимова и Анастасия Тихонова еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нигина Абдураимова — Анастасия Тихонова:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Нигина Абдураимова — Анастасия Тихонова, которая пройдет 20.01.2023 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 08:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Нигина Абдураимова

Болельщики ожидали, что на этом турнире Нигина Абдураимова продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Нигина Абдураимова в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Нигина Абдураимова сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Нигина Абдураимова немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Анастасия Тихонова

На этом турнире Анастасия Тихонова играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Анастасия Тихонова все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Анастасия Тихонова не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Анастасия Тихонова уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Анастасия Тихонова на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Анастасия Тихонова пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Нигина Абдураимова — Анастасия Тихонова

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Нигина Абдураимова и Анастасия Тихонова. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Нигина Абдураимова и Анастасия Тихонова в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Нигина Абдураимова и Анастасия Тихонова имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Нигина Абдураимова — Анастасия Тихонова (20.01.2023), ставки и коэффициенты

Нигина Абдураимова

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Нигина Абдураимова, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Нигина Абдураимова уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Нигина Абдураимова старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Нигина Абдураимова, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Нигина Абдураимова не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Нигина Абдураимова все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Нигина Абдураимова точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Анастасия Тихонова

Анастасия Тихонова лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Анастасия Тихонова играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Анастасия Тихонова начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Анастасия Тихонова выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Анастасия Тихонова сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Нигина Абдураимова — Анастасия Тихонова Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Нигина Абдураимова и Анастасия Тихонова. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Нигина Абдураимова и Анастасия Тихонова встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Нигина Абдураимова и Анастасия Тихонова довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Нигина Абдураимова и Анастасия Тихонова подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Нигина Абдураимова — Анастасия Тихонова: порядок побьёт класс

Нигина Абдураимова и Анастасия Тихонова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Нигина Абдураимова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Анастасия Тихонова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Нигина Абдураимова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Анастасия Тихонова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Нигина Абдураимова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Анастасия Тихонова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Нигина Абдураимова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нигина Абдураимова — Анастасия Тихонова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Нигина Абдураимова и Анастасия Тихонова.



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