Прогноз на бой Элвис Тапда (Кам) — Кензо Соареш Сильва (Фра) 20.01.2023

«Элвис Тапда (Кам)» – «Кензо Соареш Сильва (Фра)». 20.01.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20.01.2023 состоится интересный поединок Элвис Тапда (Кам) — Кензо Соареш Сильва (Фра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 21:20 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Элвис Тапда (Кам) обладает несколькими чемпионскими титулами и 20.01.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Кензо Соареш Сильва (Фра), так что вряд ли в 21:20 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Элвис Тапда (Кам) — Кензо Соареш Сильва (Фра):

победа Элвис Тапда (Кам) – 0, ничья – 0, победа Кензо Соареш Сильва (Фра) – 0

Прогноз на матч Элвис Тапда (Кам) – Кензо Соареш Сильва (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20.01.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Элвис Тапда (Кам) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Кензо Соареш Сильва (Фра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Элвис Тапда (Кам) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Элвис Тапда (Кам) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Элвис Тапда (Кам) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Элвис Тапда (Кам) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Элвис Тапда (Кам) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Элвис Тапда (Кам) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Кензо Соареш Сильва (Фра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Кензо Соареш Сильва (Фра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Кензо Соареш Сильва (Фра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Кензо Соареш Сильва (Фра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Кензо Соареш Сильва (Фра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Элвис Тапда (Кам) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Элвис Тапда (Кам) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Элвис Тапда (Кам) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Элвис Тапда (Кам) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Элвис Тапда (Кам) валится с ног. К тому же, Элвис Тапда (Кам) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Элвис Тапда (Кам) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Кензо Соареш Сильва (Фра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Кензо Соареш Сильва (Фра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Кензо Соареш Сильва (Фра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Кензо Соареш Сильва (Фра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Кензо Соареш Сильва (Фра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Элвис Тапда (Кам) – Кензо Соареш Сильва (Фра) 20.01.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Элвис Тапда (Кам) и Кензо Соареш Сильва (Фра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Элвис Тапда (Кам) и Кензо Соареш Сильва (Фра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Элвис Тапда (Кам) и Кензо Соареш Сильва (Фра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Элвис Тапда (Кам) и Кензо Соареш Сильва (Фра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Элвис Тапда (Кам) — Кензо Соареш Сильва (Фра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Элвис Тапда (Кам) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Элвис Тапда (Кам) — Кензо Соареш Сильва (Фра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Кензо Соареш Сильва (Фра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Элвис Тапда (Кам)

Так как Элвис Тапда (Кам) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Элвис Тапда (Кам) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Элвис Тапда (Кам) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Элвис Тапда (Кам) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Кензо Соареш Сильва (Фра)

Никаких высот Кензо Соареш Сильва (Фра) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Кензо Соареш Сильва (Фра) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Кензо Соареш Сильва (Фра) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Кензо Соареш Сильва (Фра) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Элвис Тапда (Кам) — Кензо Соареш Сильва (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20.01.2023

Вряд ли Элвис Тапда (Кам) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Кензо Соареш Сильва (Фра), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Элвис Тапда (Кам) сейчас находится на пике формы, так что Кензо Соареш Сильва (Фра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Элвис Тапда (Кам).

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