Прогноз на бой Оскар Щепаняк (Пол) — Раймундас Крилавичюс (Лит) 21 января

«Оскар Щепаняк (Пол)» – «Раймундас Крилавичюс (Лит)». 21.01.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 21.01.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Оскар Щепаняк (Пол) — Раймундас Крилавичюс (Лит). На ринге его участники появятся в 22:45 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Оскар Щепаняк (Пол) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Оскар Щепаняк (Пол) — Раймундас Крилавичюс (Лит) пройдет 21.01.2023, и можно не сомневаться, что в 22:45 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Оскар Щепаняк (Пол) имеет две победы нокаутом, а Раймундас Крилавичюс (Лит) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оскар Щепаняк (Пол) — Раймундас Крилавичюс (Лит):

победа Оскар Щепаняк (Пол) – 0, ничья – 0, победа Раймундас Крилавичюс (Лит) – 0

Прогноз на матч Оскар Щепаняк (Пол) – Раймундас Крилавичюс (Лит) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21.01.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Оскар Щепаняк (Пол) станет победителем боя. Если выиграет Раймундас Крилавичюс (Лит), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Оскар Щепаняк (Пол) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Оскар Щепаняк (Пол) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Оскар Щепаняк (Пол) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Оскар Щепаняк (Пол) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Оскар Щепаняк (Пол) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Раймундас Крилавичюс (Лит) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Раймундас Крилавичюс (Лит) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Раймундас Крилавичюс (Лит) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Раймундас Крилавичюс (Лит) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Раймундас Крилавичюс (Лит) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Оскар Щепаняк (Пол) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Оскар Щепаняк (Пол) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Оскар Щепаняк (Пол) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Оскар Щепаняк (Пол) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Раймундас Крилавичюс (Лит) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Раймундас Крилавичюс (Лит) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Раймундас Крилавичюс (Лит) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Раймундас Крилавичюс (Лит) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Раймундас Крилавичюс (Лит), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Оскар Щепаняк (Пол) – Раймундас Крилавичюс (Лит) 21.01.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Оскар Щепаняк (Пол) и Раймундас Крилавичюс (Лит). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Оскар Щепаняк (Пол) и Раймундас Крилавичюс (Лит) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Оскар Щепаняк (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Раймундас Крилавичюс (Лит) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Оскар Щепаняк (Пол) сейчас находится на пике формы, так что Раймундас Крилавичюс (Лит) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Оскар Щепаняк (Пол).

Спортивные прогнозисты считают, что Оскар Щепаняк (Пол) в данный момент сильнее, нежели Раймундас Крилавичюс (Лит), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Оскар Щепаняк (Пол)

В своей профессиональной карьере Оскар Щепаняк (Пол) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Оскар Щепаняк (Пол) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Оскар Щепаняк (Пол) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Оскар Щепаняк (Пол) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Оскар Щепаняк (Пол) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Раймундас Крилавичюс (Лит)

Никаких высот Раймундас Крилавичюс (Лит) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Раймундас Крилавичюс (Лит) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Раймундас Крилавичюс (Лит) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Раймундас Крилавичюс (Лит) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Оскар Щепаняк (Пол) — Раймундас Крилавичюс (Лит). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21.01.2023

Никто не сомневается, что Оскар Щепаняк (Пол) намного сильнее, чем Раймундас Крилавичюс (Лит), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Оскар Щепаняк (Пол) легко справится с таким соперником, как Раймундас Крилавичюс (Лит). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://evolvegame.ru/cat0-630305-prognoz-na-match-nea-salamina-pafiakos-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-20-01-23/

http://rockaluga.ru/cat4-868439-prognoz-na-match-germaniya-klask-franciya-klask-ot-eksperta-20-01-23/