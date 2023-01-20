Прогноз Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) (21 января), ставки и коэффициенты

Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен). Прогноз, ставки на матч (21.01.23)

21.01.2023 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) примет соперника по национальному первенству Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен).



В 04:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) и Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 21.01.2023, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен). Данный поединок будет сыгран 21.01.2023, а по московскому времени его начало состоится в 04:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Висконсин Грин Бэй Финикс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) вообще лидирует в чемпионате.



Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен)

Президент баскетбольного клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

WNCAA, Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен)

На 21.01.2023 организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 04:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен). Прогноз, ставки на матч(21.01.23)

Висконсин Грин Бэй Финикс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен)

После того, как баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 21.01.2023, и в его рамках состоится поединок Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat2-630667-pantery-pro-zhen-sovy-pro-zhen-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-20-01-23/