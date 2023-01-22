Прогноз Зеинеп Сонмез — Ирина Мария Бара (24 января), ставки и коэффициенты

Зеинеп Сонмез — Ирина Мария Бара. Прогноз, ставки на матч (24.01.23)

24-го января 2023 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Зеинеп Сонмез , а противостоять в этом поединке будет Ирина Мария Бара.



В 11:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Зеинеп Сонмез и Ирина Мария Бара. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 24-го января 2023 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Зеинеп Сонмез — Ирина Мария Бара. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Зеинеп Сонмез имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 24-го января 2023 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Ирина Мария Бара. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Зеинеп Сонмез имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Зеинеп Сонмез

В этом сезоне Зеинеп Сонмез показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Зеинеп Сонмез сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Зеинеп Сонмез еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Зеинеп Сонмез обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Зеинеп Сонмез играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Зеинеп Сонмез любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Ирина Мария Бара

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ирина Мария Бара на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ирина Мария Бара демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ирина Мария Бара имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ирина Мария Бара намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ирина Мария Бара не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ирина Мария Бара будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ирина Мария Бара и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ирина Мария Бара умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Зеинеп Сонмез — Ирина Мария Бара (24-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Зеинеп Сонмез

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Зеинеп Сонмез выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Зеинеп Сонмез всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Зеинеп Сонмез уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Зеинеп Сонмез занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Зеинеп Сонмез больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Зеинеп Сонмез имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ирина Мария Бара

На этом турнире Ирина Мария Бара играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Ирина Мария Бара какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Ирина Мария Бара уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Ирина Мария Бара много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Ирина Мария Бара сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Ирина Мария Бара не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Зеинеп Сонмез — Ирина Мария Бара Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Зеинеп Сонмез и Ирина Мария Бара. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Зеинеп Сонмез — Ирина Мария Бара: кто пройдет в следующий раунд?

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Зеинеп Сонмез и Ирина Мария Бара, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Зеинеп Сонмез и Ирина Мария Бара уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Зеинеп Сонмез — Ирина Мария Бара. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Зеинеп Сонмез и Ирина Мария Бара букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Зеинеп Сонмез и Ирина Мария Бара проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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