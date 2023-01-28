Прогноз на бой Кемуэль Оттони (Бра) — Йозеф Виттнер (Свк) 28-го января

«Кемуэль Оттони (Бра)» – «Йозеф Виттнер (Свк)». 28.01.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 28-го января должен состояться бой Кемуэль Оттони (Бра) — Йозеф Виттнер (Свк), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 02:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Кемуэль Оттони (Бра) и Йозеф Виттнер (Свк) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 28-го января пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Кемуэль Оттони (Бра) — Йозеф Виттнер (Свк). По Москве начало данного поединка будет в 02:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кемуэль Оттони (Бра) — Йозеф Виттнер (Свк):

победа Кемуэль Оттони (Бра) – 0, ничья – 0, победа Йозеф Виттнер (Свк) – 0

Прогноз на матч Кемуэль Оттони (Бра) – Йозеф Виттнер (Свк) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28-го января :

Букмекерские конторы на бой Кемуэль Оттони (Бра) — Йозеф Виттнер (Свк) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Кемуэль Оттони (Бра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Кемуэль Оттони (Бра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Кемуэль Оттони (Бра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Кемуэль Оттони (Бра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Кемуэль Оттони (Бра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Йозеф Виттнер (Свк) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Йозеф Виттнер (Свк) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Йозеф Виттнер (Свк) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Йозеф Виттнер (Свк) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Йозеф Виттнер (Свк) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Кемуэль Оттони (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Кемуэль Оттони (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Кемуэль Оттони (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Кемуэль Оттони (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Кемуэль Оттони (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Йозеф Виттнер (Свк) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Йозеф Виттнер (Свк) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Йозеф Виттнер (Свк) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Йозеф Виттнер (Свк) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Йозеф Виттнер (Свк), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Кемуэль Оттони (Бра) – Йозеф Виттнер (Свк) 28.01.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Кемуэль Оттони (Бра) и Йозеф Виттнер (Свк), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Кемуэль Оттони (Бра) и Йозеф Виттнер (Свк) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Кемуэль Оттони (Бра) — Йозеф Виттнер (Свк) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Кемуэль Оттони (Бра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Кемуэль Оттони (Бра) в данный момент сильнее, нежели Йозеф Виттнер (Свк), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Кемуэль Оттони (Бра)

Хотя Кемуэль Оттони (Бра) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Кемуэль Оттони (Бра) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Кемуэль Оттони (Бра) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Кемуэль Оттони (Бра) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Кемуэль Оттони (Бра) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Йозеф Виттнер (Свк)

В данный момент Йозеф Виттнер (Свк) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Йозеф Виттнер (Свк) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Йозеф Виттнер (Свк) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Йозеф Виттнер (Свк) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Кемуэль Оттони (Бра) — Йозеф Виттнер (Свк). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28-го января

В этом поединке Кемуэль Оттони (Бра) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Йозеф Виттнер (Свк), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Кемуэль Оттони (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Йозеф Виттнер (Свк) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Кемуэль Оттони (Бра).

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