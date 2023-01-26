Аппалачи Стэйт Маунтейнирз — Джорджия Стэйт Пантерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.01.23)

Прогноз Аппалачи Стэйт Маунтейнирз — Джорджия Стэйт Пантерс (27 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Аппалачи Стэйт Маунтейнирз — Джорджия Стэйт Пантерс 27 января

27 января в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз примет соперника по национальному первенству Джорджия Стэйт Пантерс.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Аппалачи Стэйт Маунтейнирз – Джорджия Стэйт Пантерс запланирован только на 27 января, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 02:30 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Аппалачи Стэйт Маунтейнирз — Джорджия Стэйт Пантерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз проводит на своей площадке, и 27 января хозяевам предстоит матч против игроков клуба Джорджия Стэйт Пантерс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 02:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз, а один раз сильнее были игроки БК Джорджия Стэйт Пантерс.

Аппалачи Стэйт Маунтейнирз

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Аппалачи Стэйт Маунтейнирз уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Джорджия Стэйт Пантерс

Уже три недели баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Джорджия Стэйт Пантерс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Аппалачи Стэйт Маунтейнирз — Джорджия Стэйт Пантерс, запланированного на 27 января. На площадке игроки обеих команд появятся в 02:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Аппалачи Стэйт Маунтейнирз и Джорджия Стэйт Пантерс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз.



Аппалачи Стэйт Маунтейнирз — Джорджия Стэйт Пантерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.01.23)

Аппалачи Стэйт Маунтейнирз

В этом сезоне баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Джорджия Стэйт Пантерс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Джорджия Стэйт Пантерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Аппалачи Стэйт Маунтейнирз — Джорджия Стэйт Пантерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 27 января, и в его рамках состоится поединок Аппалачи Стэйт Маунтейнирз — Джорджия Стэйт Пантерс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 02:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Аппалачи Стэйт Маунтейнирз — Джорджия Стэйт Пантерс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Аппалачи Стэйт Маунтейнирз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Джорджия Стэйт Пантерс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аппалачи Стэйт Маунтейнирз — Джорджия Стэйт Пантерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Джорджия Стэйт Пантерс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Джорджия Стэйт Пантерс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat3-635303-harlem-and1-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-basketbol-26-01-23/