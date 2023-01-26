Норт Техас Мин Грин — Техас Сан-Антонио Роадраннерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.01.23)

Прогноз Норт Техас Мин Грин — Техас Сан-Антонио Роадраннерс (27-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Норт Техас Мин Грин — Техас Сан-Антонио Роадраннерс 27-го января

27-го января в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Норт Техас Мин Грин примет соперника по национальному первенству Техас Сан-Антонио Роадраннерс.



В 05:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Норт Техас Мин Грин и Техас Сан-Антонио Роадраннерс займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 27-го января, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



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На 27-го января в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Норт Техас Мин Грин — Техас Сан-Антонио Роадраннерс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 05:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Норт Техас Мин Грин, одержав семь побед.

Норт Техас Мин Грин

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Норт Техас Мин Грин уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Норт Техас Мин Грин подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Норт Техас Мин Грин старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Техас Сан-Антонио Роадраннерс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Техас Сан-Антонио Роадраннерс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Норт Техас Мин Грин» — «Техас Сан-Антонио Роадраннерс»: прогноз автора

На 27-го января в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Норт Техас Мин Грин — Техас Сан-Антонио Роадраннерс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 05:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Норт Техас Мин Грин дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Техас Сан-Антонио Роадраннерс удалось одержать победу у себя дома.



Норт Техас Мин Грин — Техас Сан-Антонио Роадраннерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.01.23)

Норт Техас Мин Грин

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Норт Техас Мин Грин наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Норт Техас Мин Грин сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Норт Техас Мин Грин всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Норт Техас Мин Грин бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Техас Сан-Антонио Роадраннерс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Норт Техас Мин Грин — Техас Сан-Антонио Роадраннерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 27-го января, и в его рамках состоится поединок Норт Техас Мин Грин — Техас Сан-Антонио Роадраннерс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 05:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Норт Техас Мин Грин — Техас Сан-Антонио Роадраннерс: снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Норт Техас Мин Грин проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Норт Техас Мин Грин позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Норт Техас Мин Грин играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Норт Техас Мин Грин сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Техас Сан-Антонио Роадраннерс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Норт Техас Мин Грин — Техас Сан-Антонио Роадраннерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Норт Техас Мин Грин был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Норт Техас Мин Грин вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Норт Техас Мин Грин практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Техас Сан-Антонио Роадраннерс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Техас Сан-Антонио Роадраннерс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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