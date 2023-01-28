Прогноз на бой Джермелл Чарло (США) — Тим Цзю (Авс) 28 января

«Джермелл Чарло (США)» – «Тим Цзю (Авс)». 28.01.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джермелл Чарло (США) — Тим Цзю (Авс) на 28-го января 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джермелл Чарло (США) и Тим Цзю (Авс) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 07:00.

До 28-го января 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Джермелл Чарло (США) — Тим Цзю (Авс). Это будет продолжаться вплоть до 07:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джермелл Чарло (США) — Тим Цзю (Авс):

победа Джермелл Чарло (США) – 1.395, ничья – 22, победа Тим Цзю (Авс) – 3.22

Прогноз на матч Джермелл Чарло (США) – Тим Цзю (Авс) Бои, титульный бой, 28-го января 2023 года :

Так как Джермелл Чарло (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.395. В то же время Тим Цзю (Авс) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 3.22.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джермелл Чарло (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джермелл Чарло (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джермелл Чарло (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джермелл Чарло (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джермелл Чарло (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джермелл Чарло (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Тим Цзю (Авс) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Тим Цзю (Авс) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Тим Цзю (Авс) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Тим Цзю (Авс) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Тим Цзю (Авс) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Джермелл Чарло (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Джермелл Чарло (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Джермелл Чарло (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Джермелл Чарло (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Тим Цзю (Авс) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Тим Цзю (Авс) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Тим Цзю (Авс) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Тим Цзю (Авс) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джермелл Чарло (США) – Тим Цзю (Авс) 28.01.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Джермелл Чарло (США) и Тим Цзю (Авс), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Джермелл Чарло (США) и Тим Цзю (Авс) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джермелл Чарло (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Тим Цзю (Авс) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джермелл Чарло (США) — Тим Цзю (Авс) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джермелл Чарло (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Джермелл Чарло (США) — Тим Цзю (Авс) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Тим Цзю (Авс).

Джермелл Чарло (США)

На самом деле Джермелл Чарло (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Джермелл Чарло (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Джермелл Чарло (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Джермелл Чарло (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Джермелл Чарло (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Тим Цзю (Авс)

В своей карьере Тим Цзю (Авс) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Тим Цзю (Авс) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Тим Цзю (Авс) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Тим Цзю (Авс) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Джермелл Чарло (США) — Тим Цзю (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 28-го января 2023 года

Вряд ли Джермелл Чарло (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Тим Цзю (Авс), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джермелл Чарло (США) — Тим Цзю (Авс) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Тим Цзю (Авс) выиграет нокаутом.

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