Прогноз на бой Артур Бетербиев (Рос) — Энтони Ярд (Вел) 29 января

«Артур Бетербиев (Рос)» – «Энтони Ярд (Вел)». 29.01.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 29 января букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Артур Бетербиев (Рос) — Энтони Ярд (Вел). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Артур Бетербиев (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Артур Бетербиев (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 29 января предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Энтони Ярд (Вел), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Артур Бетербиев (Рос) — Энтони Ярд (Вел):

победа Артур Бетербиев (Рос) – 1.08, ничья – 26, победа Энтони Ярд (Вел) – 7.5

Прогноз на матч Артур Бетербиев (Рос) – Энтони Ярд (Вел) Бои, титульный бой, 29 января :

Из-за того, что все ставят на то, что Артур Бетербиев (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.08. А котировка на то, что Энтони Ярд (Вел) будет сильнее повысилась до 7.5.

История личных встреч

В свои 32 года Артур Бетербиев (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Артур Бетербиев (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Артур Бетербиев (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Артур Бетербиев (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Артур Бетербиев (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Энтони Ярд (Вел) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Энтони Ярд (Вел) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Энтони Ярд (Вел) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Энтони Ярд (Вел) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Энтони Ярд (Вел) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Артур Бетербиев (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Артур Бетербиев (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Артур Бетербиев (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Артур Бетербиев (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Артур Бетербиев (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Артур Бетербиев (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Энтони Ярд (Вел) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Энтони Ярд (Вел) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Энтони Ярд (Вел) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Энтони Ярд (Вел) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Энтони Ярд (Вел), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Артур Бетербиев (Рос) – Энтони Ярд (Вел) 29.01.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Артур Бетербиев (Рос) и Энтони Ярд (Вел), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Артур Бетербиев (Рос) и Энтони Ярд (Вел) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Артур Бетербиев (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Энтони Ярд (Вел) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Артур Бетербиев (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Энтони Ярд (Вел) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Артур Бетербиев (Рос).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Артур Бетербиев (Рос) и Энтони Ярд (Вел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Энтони Ярд (Вел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Артур Бетербиев (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Артур Бетербиев (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Артур Бетербиев (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Артур Бетербиев (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Артур Бетербиев (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Энтони Ярд (Вел)

Никаких высот Энтони Ярд (Вел) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Энтони Ярд (Вел) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Энтони Ярд (Вел) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Энтони Ярд (Вел) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Артур Бетербиев (Рос) — Энтони Ярд (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 29 января

Несмотря на то, что Артур Бетербиев (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Энтони Ярд (Вел) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Артур Бетербиев (Рос) — Энтони Ярд (Вел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Артур Бетербиев (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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