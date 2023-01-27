Прогноз на бой Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) — Сильвиу Витез (Рум) 27-го января 2023 года

«Йодлекпет Ор.Питисак (Таи)» – «Сильвиу Витез (Рум)». 27.01.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) — Сильвиу Витез (Рум) на 27 января, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) и Сильвиу Витез (Рум) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:30.

В 15:30 по московскому времени Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) и Сильвиу Витез (Рум) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 27 января, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) и Сильвиу Витез (Рум) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Йодлекпет Ор.Питисак (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) — Сильвиу Витез (Рум):

победа Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) – 0, ничья – 0, победа Сильвиу Витез (Рум) – 0

Прогноз на матч Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) – Сильвиу Витез (Рум) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27 января :

Из-за того, что все ставят на то, что Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Сильвиу Витез (Рум) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Сильвиу Витез (Рум) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Сильвиу Витез (Рум) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Сильвиу Витез (Рум) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Сильвиу Витез (Рум) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Сильвиу Витез (Рум) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Сильвиу Витез (Рум) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Сильвиу Витез (Рум) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Сильвиу Витез (Рум) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Сильвиу Витез (Рум) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Сильвиу Витез (Рум), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) – Сильвиу Витез (Рум) 27.01.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) и Сильвиу Витез (Рум) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) и Сильвиу Витез (Рум) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) сейчас находится на пике формы, так что Сильвиу Витез (Рум) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Йодлекпет Ор.Питисак (Таи).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) — Сильвиу Витез (Рум) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Сильвиу Витез (Рум).

Йодлекпет Ор.Питисак (Таи)

Так как Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Сильвиу Витез (Рум)

В своей карьере Сильвиу Витез (Рум) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Сильвиу Витез (Рум) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Сильвиу Витез (Рум) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Сильвиу Витез (Рум) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) — Сильвиу Витез (Рум). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27 января

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) — Сильвиу Витез (Рум) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) — Сильвиу Витез (Рум) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Йодлекпет Ор.Питисак (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://evolvegame.ru/cat0-635985-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-yunion-tarb-lurd-puater-27-01-23/

http://rockaluga.ru/cat1-828036-prognoz-huan-manuel-cerundolo-hugo-dellien-27-go-yanvarya-2023-goda-stavki-i-koefficienty/