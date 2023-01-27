Прогноз на бой Милсон Кастро (Бра) — Хандессон Феррейра (Бра) 29 января

«Милсон Кастро (Бра)» – «Хандессон Феррейра (Бра)». 29.01.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 29 января должен состояться бой Милсон Кастро (Бра) — Хандессон Феррейра (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 06:10 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Милсон Кастро (Бра) и Хандессон Феррейра (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 06:10 по московскому времени Милсон Кастро (Бра) и Хандессон Феррейра (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 29 января, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Милсон Кастро (Бра) и Хандессон Феррейра (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Милсон Кастро (Бра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Милсон Кастро (Бра) — Хандессон Феррейра (Бра):

победа Милсон Кастро (Бра) – 1.26, ничья – 60, победа Хандессон Феррейра (Бра) – 3.78

Прогноз на матч Милсон Кастро (Бра) – Хандессон Феррейра (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29 января :

Из-за того, что все ставят на то, что Милсон Кастро (Бра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.26. А котировка на то, что Хандессон Феррейра (Бра) будет сильнее повысилась до 3.78.

История личных встреч

В профессиональной карьере Милсон Кастро (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Милсон Кастро (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Милсон Кастро (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Милсон Кастро (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Милсон Кастро (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Милсон Кастро (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Хандессон Феррейра (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Хандессон Феррейра (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Хандессон Феррейра (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Хандессон Феррейра (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Хандессон Феррейра (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Милсон Кастро (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Милсон Кастро (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Милсон Кастро (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Милсон Кастро (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Милсон Кастро (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Хандессон Феррейра (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Хандессон Феррейра (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Хандессон Феррейра (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Хандессон Феррейра (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Хандессон Феррейра (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Милсон Кастро (Бра) – Хандессон Феррейра (Бра) 29.01.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Милсон Кастро (Бра) и Хандессон Феррейра (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Милсон Кастро (Бра) и Хандессон Феррейра (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Милсон Кастро (Бра) и Хандессон Феррейра (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Милсон Кастро (Бра) и Хандессон Феррейра (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Милсон Кастро (Бра) — Хандессон Феррейра (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Хандессон Феррейра (Бра) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Милсон Кастро (Бра) в данный момент сильнее, нежели Хандессон Феррейра (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Милсон Кастро (Бра)

Несмотря на то, что Милсон Кастро (Бра) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Милсон Кастро (Бра) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Милсон Кастро (Бра) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Милсон Кастро (Бра) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Хандессон Феррейра (Бра)

В своей карьере Хандессон Феррейра (Бра) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Хандессон Феррейра (Бра) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Хандессон Феррейра (Бра) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Хандессон Феррейра (Бра) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Милсон Кастро (Бра) — Хандессон Феррейра (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29 января

Спортивные эксперты считают, что Милсон Кастро (Бра) сейчас намного сильнее, чем Хандессон Феррейра (Бра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Милсон Кастро (Бра) — Хандессон Феррейра (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Хандессон Феррейра (Бра) выиграет нокаутом.

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