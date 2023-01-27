Вестерн Сидней Уондерерс (жен) — Ньюкасл Джетс (жен): единоборств будет много, голов — нет

Вестерн Сидней Уондерерс (жен) — Ньюкасл Джетс (жен) прогноз специалиста 28.01.23

«Вестерн Сидней Уондерерс (жен)» – «Ньюкасл Джетс (жен)». 28.01.23. Прогноз и ставки на матч

Футболисты клуба Вестерн Сидней Уондерерс (жен) пообещали 28-го января 2023 года на своем поле взять реванш у ФК Ньюкасл Джетс (жен) за недавнее гостевое поражение со счетом 1-4. Организаторы данного турнира собираются начать поединок в 07:00 по Москве. В целом, футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс (жен) является фаворитом, исходя из статистики предыдущих матчей, ведь имеет 35 побед в 59 встречах. Но, в последнее время хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, потерпев два поражения в трех матчах и сыграв один раз вничью.



Команда Вестерн Сидней Уондерерс (жен) и команда Ньюкасл Джетс (жен), судя из стартовой заявки, выйдут на поле сильнейшими составами. Напомним, что ранее в СМИ говорилось о том, что в составе хозяев поля будут отсутствовать несколько ведущих футболистов. Эта информация существенным образом повлияла на котировки букмекеров, выставленных на этот матч. Наши прогнозисты считали, что оснований для такого завышенного коэффициента на победу команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен) в этом матче нет, так как отсутствие двух лидеров для такого клуба, каким является команда Вестерн Сидней Уондерерс (жен) – не критично, так как глубина скамейки позволяет провести ротацию состава, без существенной потери качества игры. Тем более что сейчас стало известно о том, что лидеры все же сыграют. Мы думаем, что команда Вестерн Сидней Уондерерс (жен) сегодня добьется уверенной победы над своими соперниками, так что, рекомендуем играть не только победу хозяев поля в этом матче, но и делать ставки на фору команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен). Учитывая, что команды будут действовать основными составами, нам также кажутся вполне играбельными ставки на общий тотал больше в матче, так как хозяева вряд ли забьют менее двух голов, да и гостям вполне по силам наиграть на забитый мяч. Также здесь можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал голов команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен) на больше, исходя из того, что хозяева поля очень активно действуют в родных стенах. К примеру, в прошлом сезоне команда Вестерн Сидней Уондерерс (жен) только в трех домашних матчах забила менее двух голов.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вестерн Сидней Уондерерс (жен) — Ньюкасл Джетс (жен):

Вероятность победы футбольного клуба Вестерн Сидней Уондерерс (жен) сопоставима с коэффициентом 2.27, а котировкой 2.662 букмекерские конторы оценили ФК Ньюкасл Джетс (жен). Шансы на ничейный результат составляют 3.9.

Прогноз на матч Вестерн Сидней Уондерерс (жен) – Ньюкасл Джетс (жен) (Чемпионат Австралии, матч национального перевентсва, воскресенье, 28-го января 2023 года):Футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс (жен) получил от букмекеров на свою победу котировку 2.27, а по коэффициенту 2.662 можно сделать ставку на выигрыш ФК Ньюкасл Джетс (жен). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен) и команды Ньюкасл Джетс (жен) нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Вестерн Сидней Уондерерс (жен) и команда Ньюкасл Джетс (жен) – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Вестерн Сидней Уондерерс (жен) – Ньюкасл Джетс (жен) 28.01.23

28-го января 2023 года состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Вестерн Сидней Уондерерс (жен) — Ньюкасл Джетс (жен). Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 07:00 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Вестерн Сидней Уондерерс (жен) и Ньюкасл Джетс (жен) встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Вестерн Сидней Уондерерс (жен) одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен) и команды Ньюкасл Джетс (жен), который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Вестерн Сидней Уондерерс (жен) и команда Ньюкасл Джетс (жен) представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Вестерн Сидней Уондерерс (жен) – Ньюкасл Джетс (жен) (28-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Команда Вестерн Сидней Уондерерс (жен) и команда Ньюкасл Джетс (жен) – соперники под стать друг другу, оба клуба в текущем сезоне показывают отличный футбол, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Сейчас командам предстоит серьезный экзамен – в очном матче им придется определить лучшего. Аналитики букмекерских контор и эксперты нашего ресурса полагают, что в этом противостоянии фаворитом являются гости. Команда Ньюкасл Джетс (жен) демонстрирует в нынешнем сезоне стабильные результаты, клуб уверенно побеждает не только в домашних, но и в выездных матчах. Хозяева поля отлично играют только с командами, которые уступают им в классе, как только клубу попадается более-менее серьезный соперник, то футболисты команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен) начинают паниковать, что приводит к ошибкам. В общем, в сегодняшней игре эксперты нашего ресурса рекомендуют делать ставки на то, что в матче победит команда Ньюкасл Джетс (жен), а на это событие букмекеры предлагают высокий коэффициент, следовательно, есть возможность сорвать хороший выигрыш. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше. В составе обеих команд достаточно футболистов, которые умеют завершать атаки, добавив к этому атакующий стиль игры, который демонстрируют оба клуба, мы получаем, что в матче будет много голов, на что мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы полагаем, что будет на больше. Матч принципиален для обеих команд, так как победа позволит каждому из соперников существенно укрепить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, в матче будет много нарушений. Общий тотал угловых команды, скорее всего, перебьют, так как во время своих атак и команда Вестерн Сидней Уондерерс (жен), и команда Ньюкасл Джетс (жен) активно используют фланги, что предполагает большое количество стандартов.

Вестерн Сидней Уондерерс (жен)

Болельщики футбольного клуба Вестерн Сидней Уондерерс (жен) уже смирились с тем, что он в последние годы постоянно перемещается между дивизионами. В начале сезона все также шло к тому, что команду ожидает понижение в классе, но после того, как был уволен главный тренер и на его место пришел опытный иностранный специалист, результаты команды постепенно стали улучшаться. Хозяева смогли выбраться из зоны вылета, а сейчас вообще идут десятыми, так что оторваться от аутсайдеров получилось уже на четырнадцать очков. В данный момент футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс (жен) вообще пребывает в великолепной форме, одержав три победы в последних четырех поединках, а также один раз сыграв вничью. Дома команда чаще выигрывает, чем проигрывает, а также новый тренер заставил игроков больше думать об обороне, так что существенно сократилось количество пропущенных мячей. Восстановились от повреждений сразу трое полузащитников, так что в лазарете остаются только центральный защитник и левый нападающий.

Ньюкасл Джетс (жен)

После того, как в футбольном клубе Ньюкасл Джетс (жен) два года назад поменялся главный тренер, был небольшой спад в игре, но постепенно команда начала показывать еще даже лучшие результаты при новом наставнике. В этом сезоне гости занимают шестую строчку в чемпионате, претендуя на путевку в еврокубки. Но, для этого нужно выиграть борьбу, в которую включилось еще четыре команды. Футболисты клуба Ньюкасл Джетс (жен) показывают очень хорошую игру дома, а вот на выезде команда играет исключительно от обороны, из-за чего в гостях было тринадцать ничейных результатов в восемнадцати матчах. При этом, ФК Ньюкасл Джетс (жен) проиграл на выезде только однажды, чем не могут похвастаться даже лидеры чемпионата. Уже семь туров гости не проигрывают, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Команда имеет одну из лучших защит в чемпионате, ведь входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей. У гостей нет длинной скамейки запасных, но в данный момент у команды и нет серьезных кадровых проблем, ведь травмирован только правый полузащитник, который уже больше месяца пребывает в лазарете.

Интересные факты перед матчем Вестерн Сидней Уондерерс (жен) – Ньюкасл Джетс (жен)

Для экспертов нашего ресурса предстоящий матч, в котором сыграют футболисты команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен) и команды Ньюкасл Джетс (жен) был ожидаем. Мы давно ждали ответного матча между этими футбольными командами, так как у нас есть основания полагать, что победу в этом противостоянии отпразднуют гости. Отметим, что команда Вестерн Сидней Уондерерс (жен) и команда Ньюкасл Джетс (жен) уже решили свои задачи в чемпионате, оба футбольных клуба занимают комфортное место в середине турнирной таблицы, а это означает, что сейчас над ними не довлеет результат матч, и команды могут играть в свое удовольствие. В первом матче между этими командами победу одержали номинальные гости, а, учитывая статистику личных встреч между этими футбольными клубами, у наших экспертов есть все основания предполагать, что в этом матче победу одержат футболисты команды Ньюкасл Джетс (жен). На это событие букмекеры предлагают хороший коэффициент, и мы рекомендуем рискнуть. Те бетторы, которые не любят рисковать, могут сделать ставку на то, что команда Ньюкасл Джетс (жен) не проиграет в этом матче. Общий тотал голов, скорее всего, будет на больше, так как оба клуба играют в атакующем стиле, поэтому нас ждет интересный и динамичный матч с большим количеством опасных моментов. Нарушений правил и предупреждений не должно быть много, так как команды уже заканчивают сезон, да и матч этот принципиальным назвать никак нельзя. Общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на меньше, так как команда Вестерн Сидней Уондерерс (жен) и команда Ньюкасл Джетс (жен) не относятся к числу команд, которые подают много стандартов в этом чемпионате.

В матче будет зафиксирована ничья — 3.9, победителем матча будет Вестерн Сидней Уондерерс (жен) — 2.27, победителем матча будет Ньюкасл Джетс (жен) — 2.662.



Вестерн Сидней Уондерерс (жен) — Ньюкасл Джетс (жен). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Австралии 28-го января 2023 года

Букмекеры полагают, что у команды Ньюкасл Джетс (жен) нет особых шансов против более мотивированного соперника, и наши эксперты полностью с этим согласны. Напомним, что хозяевам поля сейчас необходимы очки, да и по уровню игры они заметно превосходят своих соперников, которые вдобавок ко всему уже потеряли мотивацию в этом чемпионате. Напомним, что команда Ньюкасл Джетс (жен) еще раньше стала основным неудачником чемпионата, когда не смогла выиграть ни одного выездного матча. Да и вообще, гости в этом чемпионате действительно выглядят слабо, уступая даже откровенно слабым командам, видно, команда потратила последние силы на выход в элитный дивизион. Нет необходимости лишний раз напоминать о том, что в составе команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен) выступают настоящие профессионалы, которые успели зарекомендовать себя не только на клубном уровне, но и на уровне национальных сборных, эти футболисты умеют решать исходы матчей одним касанием, поэтому у гостей просто нет шансов в матче с таким грозным и мотивированным соперником. Так что, здесь мы солидарны с букмекерами, которые прогнозируют уверенную победу хозяев поля. Поэтому наш прогноз – фора команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен) в этом матче. Общий тотал тоже должен быть пробит, причем, необходимо делать ставки и на общий тотал забитых голов на больше и на индивидуальный тотал хозяев поля. В родных стенах команда Вестерн Сидней Уондерерс (жен) играет очень мощно, особенно со слабыми соперниками, которым забивает не менее двух-трех мячей. Индивидуальный тотал угловых команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен) мы тоже советуем играть на больше, так как хозяева поля не перестают атаковать даже после нескольких забитых голов.

«Вестерн Сидней Уондерерс (жен)»

После того, как футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс (жен) проиграл стартовых семь туров, президент не стал церемониться, и отправил в отставку весь тренерский штаб. С новым опытным специалистом команда выиграла первый же матч, а далее хоть и случались иногда поражения, но все же хозяева обрели стабильность, так что постепенно выбрались из зоны вылета, и сейчас опережают ее на два очка. В последних пяти турах футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс (жен) одержал две победы при двух поражениях, а большинство очков команда набирает на родной арене, где все поражения были исключительно в начале сезона, после чего хозяева больше дома не проигрывают. Футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс (жен) имеет проблемы с реализацией голевых моментов, ведь в среднем не получается даже один мяч за игру. Но, зато сейчас намного лучше команда действует в обороне, чем в начале сезона, так что довольно часто поединки завершаются с нулями на табло. Один нападающий выбыл на полгода, а также не смогут помочь хозяевам трое полузащитников.



«Ньюкасл Джетс (жен)»

В этом сезоне футбольный клуб Ньюкасл Джетс (жен) показывает намного лучшую игру, чем в прошлые годы, но все равно команда не может вести борьбу за чемпионский титул. Правда, гости и так идут вторыми в чемпионате, что уже является существенным прогрессом, ведь болельщики уже начали забывать, когда их команда занимала такую высокую позицию. Отставание от лидера слишком большое, так что шансы догнать его лишь теоретические. Тем более, что футбольный клуб Ньюкасл Джетс (жен) периодически также допускает потери очков, а значит воспользоваться ошибками фаворита вряд ли получится. Игра на выезде уступает домашним результатам, ведь хуже игра в обороне, да и нападение в гостевых поединках действует не настолько результативно. В последних пяти турах гости одержали четыре сухих победы, но и уступили на выезде 2-0 команде с пятой строчки. Серьезных кадровых потерь у футбольного клуба Ньюкасл Джетс (жен) нет, ведь хоть и травмированы три полузащитника и один защитник, хорошая глубина состава позволит найти им достойную замену.

Статистика и личные встречи

Матч команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен) и команды Ньюкасл Джетс (жен), несомненно, привлечет внимание большого количества любителей футбола. Оба клуба в нынешнем сезоне показывают великолепный футбол, а лидеры команд творят настоящие чудеса. Помимо того что эти футбольные клубы демонстрируют прекрасные результаты в чемпионате, они еще принимают участие в ряде различных турниров, где их результатам тоже можно только позавидовать. Вот такой вот чемпионский матч ждет всех любителей футбола, и наши эксперты просто не смогли оказаться в стороне от такого противостояния. Много известных футбольных экспертов уже высказали свое мнение относительно того, как будут развиваться события в этом матче. В СМИ устраивают многочисленные конкурсы, предлагая каждому любителю футбола предсказать счет противостояния команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен) и команды Ньюкасл Джетс (жен). Естественно, так как игра заинтересует всех. Однако эксперты нашего портала решили не делать прогнозы на победителя матча. Такое противостояние, как встреча команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен) и команды Ньюкасл Джетс (жен) – само по себе большое событие в мире современного футбола. Поэтому мы решили сосредоточить свое внимание на статистических показателях этого матча, благо, что команды встречаются между собой не впервые. Нам удалось найти много интересных данных, которые помогли нам выбрать качественные ставки в букмекерских конторах. Со всеми прогнозами, касательно этого матча, можно ознакомиться ниже, всем удачных ставок и отличного футбольного вечера!

«Вестерн Сидней Уондерерс (жен)» — «Ньюкасл Джетс (жен)»: кто фаворит грядущей встречи?

Вестерн Сидней Уондерерс (жен) — Ньюкасл Джетс (жен). Прогноз на футбол (28.01.23)

Эксперты нашего портала полагают, что букмекеры несколько завысили коэффициенты на победу команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен) в матче с футболистами команды Ньюкасл Джетс (жен). Несмотря на то, что гости занимают более высокое место в турнирной таблице, в родных стенах команда Вестерн Сидней Уондерерс (жен) чувствует себя в нынешнем сезоне очень уверенно, и в этом смогли убедиться многие соперники, в том числе и футбольные клубы, занимающие более высокие турнирные позиции, чем команда Вестерн Сидней Уондерерс (жен) и команда Ньюкасл Джетс (жен). Исходя из того, что обеим командам в текущем сезоне уже практически ничего не нужно: и команда Вестерн Сидней Уондерерс (жен), и команда Ньюкасл Джетс (жен) уже обеспечили себе участие в следующем сезоне чемпионата, эксперты нашего ресурса видят фаворитами этого матча хозяев поля, на победу которых и рекомендуют делать ставки. Тем более, что многие футболисты и менеджеры отмечали, что играть на поле команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен) очень и очень непросто из-за погодных условий. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на меньше, так как хозяева поля – клуб, который мало забивает и мало пропускает, так что в матче не ожидается много забитых мячей, Общий тотал нарушений лучше играть на меньше, а вот желтых карточек в матче может быть много, так как в составе обеих команд достаточно недисциплинированных футболистов. Общий тотал угловых мы рассматриваем на меньше. Оба клуба не придают фланговым атакам большого значения, стараясь больше действовать через центр поля, так что, общий тотал стандартов лучше играть на меньше.

Вестерн Сидней Уондерерс (жен) — Ньюкасл Джетс (жен): единоборств будет много, голов — нет

Все болельщики, несомненно, долго ждали старта противостояния команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен) и команды Ньюкасл Джетс (жен). Напомним, что этот матч совсем скоро состоится в рамках футбольного чемпионата. Несмотря на то, что интрига в чемпионате практически утрачена, подобные противостояния существенно освежают чемпионат, заставляют болельщиков вновь вспоминать имена своих кумиров, рассказывая о том или ином удачно сыгранном эпизоде. Противостояния, подобные противостоянию команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен) и команды Ньюкасл Джетс (жен) – это классика современного футбола, так как эти команды – команды-легенды, очные встречи которых еще на протяжении многих лет будут собирать стадионы, пусть эти клубы уже и перестанут демонстрировать былой высокий уровень игры, а станут посредственными середняками чемпионата. Мы с нетерпением ждем начала этого матча, а также рекомендуем пользоваться нашими прогнозами для ставок. Вместе мы победим букмекеров, и сможет отлично заработать!

По мнению футбольных аналитиков, победа ФК Вестерн Сидней Уондерерс (жен) или ничья должны зайти в качестве ставки на данный поединок, так как Ньюкасл Джетс (жен) сейчас находится не в лучшей форме и не всегда стабильно играет на выезде.

Вестерн Сидней Уондерерс (жен) – Ньюкасл Джетс (жен): статистика и история личных встреч

Эксперты нашего ресурса всегда тщательно отслеживают статистические данные футбольных матчей. Это позволяет нам проводить более тщательный анализ линии букмекерских контор в поисках интересных ставок с высоким процентом проходимости. В матче команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен) и команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен), наши эксперты смогли найти ряд интересных предложений в букмекерских конторах. Все наши соображения относительно этого матча мы изложили ниже. Мы думаем, что в этом матче можно будет сделать интересные ставки не только до его начала, но и по ходу игры. Напомним, что сейчас практически все букмекерские конторы предлагают большой выбор ставок по ходу игры, среди которых есть ставки не только на основные исходы матча, но и на статистику. Учитывая мнения наших экспертов, а также зная предложения букмекерских контор до начала матча, можно выгодно сделать ставки по ходу игры. При некоторых раскладах, можно рискнуть небольшой суммой, но в итоге поднять солидный выигрыш. Относительно ожиданий от игры, мы думаем, что футболисты обеих команд постараются сыграть на максимум своих возможностей, поэтому мы ждем интересный и результативный матч, тем более что в СМИ говорят о том, что существенных проблем с составом нет ни у одной, ни у другой команды. Так что, ждем интересного матча, исход которого будет напрямую зависеть от желания и старания футболистов команды Вестерн Сидней Уондерерс (жен) и команды Ньюкасл Джетс (жен).