Прогноз Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс (28-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Прогноз, ставки на матч (28.01.23)

28-го января 2023 года в 09:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Леванга Хоккайдо примет соперника по национальному первенству Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Леванга Хоккайдо – Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс, запланированный на 28-го января 2023 года. Баскетболисты появятся на площадке в 09:05 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс:

Баскетбольный поединок Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс состоится 28-го января 2023 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 09:05 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Леванга Хоккайдо

В этом сезоне баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Леванга Хоккайдо вообще лидирует в чемпионате.



Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

Прогресс баскетбольного клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Чемпионат Японии, Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

Вплоть до 28-го января 2023 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. А так как начало встречи в 09:05 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Прогноз и ставка на матч Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс 28-го января 2023 года

Леванга Хоккайдо

В этом сезоне баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс

В прошлом матче баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 28-го января 2023 года сыграет матч против БК Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 09:05 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Леванга Хоккайдо также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс: хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Леванга Хоккайдо хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Леванга Хоккайдо — Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Леванга Хоккайдо совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Леванга Хоккайдо выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Тошиба Кавасаки Брэйв Тандерс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat4-636219-triniti-vestern-saskachevan-prognoz-specialista-28-01-23/