Прогноз Бруклин Нетс (AVENGER) — Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON) (29 января), ставки и коэффициенты

Бруклин Нетс (AVENGER) — Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON). Прогноз, ставки на матч (29.01.23)

29 января в 12:14 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Бруклин Нетс (AVENGER) примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AVENGER) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 29 января предстоит поединок против БК Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON). По московскому времени начало игры будет в 12:14. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бруклин Нетс (AVENGER) — Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON):

В 12:14 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Бруклин Нетс (AVENGER) и Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON). Организаторы турнира собираются провести данную игру 29 января. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Бруклин Нетс (AVENGER), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Бруклин Нетс (AVENGER)

В этом сезоне баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AVENGER) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AVENGER) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AVENGER) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Бруклин Нетс (AVENGER) нет более травмированных игроков основы.



Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

NBA, Бруклин Нетс (AVENGER) — Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON)

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Бруклин Нетс (AVENGER) — Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON), который организаторы собираются провести 29 января. По московскому времени начало данной игры будет в 12:14. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AVENGER).



Бруклин Нетс (AVENGER) — Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.01.23)

Бруклин Нетс (AVENGER)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AVENGER) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON)

В прошлом матче баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Бруклин Нетс (AVENGER) — Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AVENGER) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 29 января сыграет матч против БК Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 12:14 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Бруклин Нетс (AVENGER) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Бруклин Нетс (AVENGER) — Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON): хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AVENGER) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AVENGER) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бруклин Нетс (AVENGER) — Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Бруклин Нетс (AVENGER) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Бруклин Нетс (AVENGER) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Бруклин Нетс (AVENGER) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (SURGEON) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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