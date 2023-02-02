Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.02.23)

Прогноз Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (02.02.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз 02 февраля

02 февраля в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз примет соперника по национальному первенству Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз.



02 февраля снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз – Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз, который начнется в 22:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз:

В 22:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз. Матч назначен на 02 февраля, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз

В этом сезоне баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз нет более травмированных игроков основы.



Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз, несмотря на то, что он должен пройти только 02 февраля. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 22:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.02.23)

Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз

В прошлом матче баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз Прогнозы от БК «БалтБет»

На 02 февраля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 22:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз: в ожидании «трёхочковых бросков»

Баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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