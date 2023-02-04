Прогноз на бой Хавьер Мартинес (США) — Йохан Васкес (Дом) 04.02.2023

«Хавьер Мартинес (США)» – «Йохан Васкес (Дом)». 04.02.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 04-го февраля состоится интересный поединок Хавьер Мартинес (США) — Йохан Васкес (Дом), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 02:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 02:30 по московскому времени Хавьер Мартинес (США) и Йохан Васкес (Дом) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 04-го февраля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Хавьер Мартинес (США) и Йохан Васкес (Дом) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Хавьер Мартинес (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хавьер Мартинес (США) — Йохан Васкес (Дом):

победа Хавьер Мартинес (США) – 0, ничья – 0, победа Йохан Васкес (Дом) – 0

Прогноз на матч Хавьер Мартинес (США) – Йохан Васкес (Дом) Бои, титульный бой, 04-го февраля :

Так как Хавьер Мартинес (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Йохан Васкес (Дом) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Хавьер Мартинес (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Хавьер Мартинес (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Хавьер Мартинес (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Хавьер Мартинес (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Хавьер Мартинес (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Йохан Васкес (Дом) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Йохан Васкес (Дом) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Йохан Васкес (Дом) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Йохан Васкес (Дом) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Йохан Васкес (Дом) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хавьер Мартинес (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Хавьер Мартинес (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Хавьер Мартинес (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Хавьер Мартинес (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Хавьер Мартинес (США) валится с ног. К тому же, Хавьер Мартинес (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Хавьер Мартинес (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Йохан Васкес (Дом) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Йохан Васкес (Дом) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Йохан Васкес (Дом) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Йохан Васкес (Дом) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Хавьер Мартинес (США) – Йохан Васкес (Дом) 04.02.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Хавьер Мартинес (США) и Йохан Васкес (Дом) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Хавьер Мартинес (США) и Йохан Васкес (Дом). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Хавьер Мартинес (США) и Йохан Васкес (Дом) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Хавьер Мартинес (США) и Йохан Васкес (Дом) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Хавьер Мартинес (США) — Йохан Васкес (Дом) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Хавьер Мартинес (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Хавьер Мартинес (США) — Йохан Васкес (Дом) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Йохан Васкес (Дом) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Хавьер Мартинес (США)

На самом деле Хавьер Мартинес (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Хавьер Мартинес (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Хавьер Мартинес (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Хавьер Мартинес (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Хавьер Мартинес (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Йохан Васкес (Дом)

Уже несколько лет Йохан Васкес (Дом) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Йохан Васкес (Дом) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Йохан Васкес (Дом) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Хавьер Мартинес (США) — Йохан Васкес (Дом). Прогноз и ставки на матч. Бои 04-го февраля

Вряд ли Хавьер Мартинес (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Йохан Васкес (Дом), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Хавьер Мартинес (США) и Йохан Васкес (Дом), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Хавьер Мартинес (США) выиграет бой.

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