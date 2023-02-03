Прогноз на бой Шаннон Уаиратчаи (Таи) — Пурия Голпур (Ирн) 03-го февраля

«Шаннон Уаиратчаи (Таи)» – «Пурия Голпур (Ирн)». 03.02.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 03.02.2023 состоится интересный поединок Шаннон Уаиратчаи (Таи) — Пурия Голпур (Ирн), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 16:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 03.02.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Шаннон Уаиратчаи (Таи) — Пурия Голпур (Ирн). По Москве начало данного поединка будет в 16:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шаннон Уаиратчаи (Таи) — Пурия Голпур (Ирн):

победа Шаннон Уаиратчаи (Таи) – 0, ничья – 0, победа Пурия Голпур (Ирн) – 0

Прогноз на матч Шаннон Уаиратчаи (Таи) – Пурия Голпур (Ирн) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03.02.2023 :

Букмекерские конторы на бой Шаннон Уаиратчаи (Таи) — Пурия Голпур (Ирн) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Шаннон Уаиратчаи (Таи) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Шаннон Уаиратчаи (Таи) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Шаннон Уаиратчаи (Таи) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Шаннон Уаиратчаи (Таи) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Пурия Голпур (Ирн) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Пурия Голпур (Ирн) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Пурия Голпур (Ирн) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Пурия Голпур (Ирн) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Пурия Голпур (Ирн) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Шаннон Уаиратчаи (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Шаннон Уаиратчаи (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Шаннон Уаиратчаи (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Шаннон Уаиратчаи (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Пурия Голпур (Ирн) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Пурия Голпур (Ирн) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Пурия Голпур (Ирн) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Пурия Голпур (Ирн) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Пурия Голпур (Ирн) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Пурия Голпур (Ирн) должен задуматься о своей обороне.

Шаннон Уаиратчаи (Таи) – Пурия Голпур (Ирн) 03.02.23

Появление на ринге таких бойцов, как Шаннон Уаиратчаи (Таи) и Пурия Голпур (Ирн) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Шаннон Уаиратчаи (Таи) и Пурия Голпур (Ирн). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Шаннон Уаиратчаи (Таи) и Пурия Голпур (Ирн) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Шаннон Уаиратчаи (Таи) легко справится с таким соперником, как Пурия Голпур (Ирн). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Шаннон Уаиратчаи (Таи) в данный момент сильнее, нежели Пурия Голпур (Ирн), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Шаннон Уаиратчаи (Таи)

Шаннон Уаиратчаи (Таи) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Шаннон Уаиратчаи (Таи) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Шаннон Уаиратчаи (Таи) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Шаннон Уаиратчаи (Таи) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Шаннон Уаиратчаи (Таи) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Пурия Голпур (Ирн)

В своей карьере Пурия Голпур (Ирн) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Пурия Голпур (Ирн) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Пурия Голпур (Ирн) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Пурия Голпур (Ирн) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Шаннон Уаиратчаи (Таи) — Пурия Голпур (Ирн). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03.02.2023

Никто не сомневается, что Шаннон Уаиратчаи (Таи) намного сильнее, чем Пурия Голпур (Ирн), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Шаннон Уаиратчаи (Таи) и Пурия Голпур (Ирн), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Шаннон Уаиратчаи (Таи) выиграет с помощью нокаута.

http://rockaluga.ru/cat3-829793-prognoz-shon-daryabeygi-dzhozef-chen-02-go-fevralya-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat0-640750-massachusets-stounhill-skayhoks-seynt-fransis-red-flesh-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-basketbol-03-02/