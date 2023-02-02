Прогноз Полина Конева — Екатерина Макарова Эд. (03.02.2023), ставки и коэффициенты

Полина Конева — Екатерина Макарова Эд.. Прогноз, ставки на матч. Мастерс (03.02.23)

03-го февраля в 07:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мастерс, в котором на корт выйдут Полина Конева , а противостоять в этом поединке будет Екатерина Макарова Эд..



Букмекерские конторы расширили свою линию до 03-го февраля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Полина Конева — Екатерина Макарова Эд.. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 07:15 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Полина Конева, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Полина Конева — Екатерина Макарова Эд.. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 03-го февраля откроет его противостояние Полина Конева — Екатерина Макарова Эд.. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 07:15 по МСК, то есть до начала игры. Полина Конева и Екатерина Макарова Эд. отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Екатерина Макарова Эд. может гордиться семью победами, а вот Полина Конева имеет только пять выигранных встреч.

Полина Конева

В этом сезоне Полина Конева показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Полина Конева сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Полина Конева еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Полина Конева обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Полина Конева играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Полина Конева любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Екатерина Макарова Эд.

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Екатерина Макарова Эд. имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Екатерина Макарова Эд. демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Екатерина Макарова Эд. не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Екатерина Макарова Эд. не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Мастерс, Полина Конева — Екатерина Макарова Эд.

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Полина Конева и Екатерина Макарова Эд.. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Полина Конева и Екатерина Макарова Эд. должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Полина Конева — Екатерина Макарова Эд. 03-го февраля

Полина Конева

К данному турниру Полина Конева подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Полина Конева находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Полина Конева не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Полина Конева старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Полина Конева демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Екатерина Макарова Эд.

На этом турнире Екатерина Макарова Эд. играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Екатерина Макарова Эд. какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Екатерина Макарова Эд. уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Екатерина Макарова Эд. много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Екатерина Макарова Эд. сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Екатерина Макарова Эд. не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Полина Конева — Екатерина Макарова Эд. Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Полина Конева и Екатерина Макарова Эд. аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Полина Конева и Екатерина Макарова Эд. обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Полина Конева и Екатерина Макарова Эд. постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Полина Конева — Екатерина Макарова Эд.: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Полина Конева и Екатерина Макарова Эд., наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Полина Конева сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Екатерина Макарова Эд. имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Полина Конева – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Полина Конева и Екатерина Макарова Эд. на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Полина Конева — Екатерина Макарова Эд.. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Полина Конева и Екатерина Макарова Эд..



http://evolvegame.ru/cat4-641334-prognozy-i-stavki-na-match-vashash-akademiya-zhen-dvtk-mishkolc-zhen-03-02-23/