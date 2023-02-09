Прогноз на бой Никита Шостак (Блр) — Владислав Ревуцкий (Рос) 10 февраля

«Никита Шостак (Блр)» – «Владислав Ревуцкий (Рос)». 10.02.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 10.02.2023 состоится интересный поединок Никита Шостак (Блр) — Владислав Ревуцкий (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 21:40 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Никита Шостак (Блр) — Владислав Ревуцкий (Рос) пройдет 10.02.2023, и можно не сомневаться, что в 21:40 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Никита Шостак (Блр) имеет две победы нокаутом, а Владислав Ревуцкий (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Никита Шостак (Блр) — Владислав Ревуцкий (Рос):

победа Никита Шостак (Блр) – 0, ничья – 0, победа Владислав Ревуцкий (Рос) – 0

Прогноз на матч Никита Шостак (Блр) – Владислав Ревуцкий (Рос) Кикбоксинг, титульный бой, 10.02.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Никита Шостак (Блр) станет победителем боя. Если выиграет Владислав Ревуцкий (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Никита Шостак (Блр) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Никита Шостак (Блр) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Никита Шостак (Блр) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Никита Шостак (Блр) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Никита Шостак (Блр) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Владислав Ревуцкий (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Владислав Ревуцкий (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Владислав Ревуцкий (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Владислав Ревуцкий (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Владислав Ревуцкий (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Никита Шостак (Блр) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Никита Шостак (Блр) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Никита Шостак (Блр) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Никита Шостак (Блр) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Никита Шостак (Блр) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Владислав Ревуцкий (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Владислав Ревуцкий (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Владислав Ревуцкий (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Владислав Ревуцкий (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Никита Шостак (Блр) – Владислав Ревуцкий (Рос) 10.02.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Никита Шостак (Блр) и Владислав Ревуцкий (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Никита Шостак (Блр) и Владислав Ревуцкий (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Никита Шостак (Блр) и Владислав Ревуцкий (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Никита Шостак (Блр) и Владислав Ревуцкий (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Никита Шостак (Блр) — Владислав Ревуцкий (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Никита Шостак (Блр) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Никита Шостак (Блр) — Владислав Ревуцкий (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Владислав Ревуцкий (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Никита Шостак (Блр)

Хотя Никита Шостак (Блр) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Никита Шостак (Блр) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Никита Шостак (Блр) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Никита Шостак (Блр) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Никита Шостак (Блр) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Владислав Ревуцкий (Рос)

В своей карьере Владислав Ревуцкий (Рос) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Владислав Ревуцкий (Рос) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Владислав Ревуцкий (Рос) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Владислав Ревуцкий (Рос) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Никита Шостак (Блр) — Владислав Ревуцкий (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кикбоксинг 10.02.2023

В этом поединке Никита Шостак (Блр) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Владислав Ревуцкий (Рос), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Никита Шостак (Блр) — Владислав Ревуцкий (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Никита Шостак (Блр) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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