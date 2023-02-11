Прогноз на бой Калеб Дженсен (США) — Джастин Бадд (США) 11.02.2023

«Калеб Дженсен (США)» – «Джастин Бадд (США)». 11.02.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Калеб Дженсен (США) — Джастин Бадд (США) на 11 февраля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Калеб Дженсен (США) и Джастин Бадд (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 02:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Калеб Дженсен (США) — Джастин Бадд (США) пройдет 11 февраля, и можно не сомневаться, что в 02:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Калеб Дженсен (США) имеет две победы нокаутом, а Джастин Бадд (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Калеб Дженсен (США) — Джастин Бадд (США):

победа Калеб Дженсен (США) – 0, ничья – 0, победа Джастин Бадд (США) – 0

Прогноз на матч Калеб Дженсен (США) – Джастин Бадд (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11 февраля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Калеб Дженсен (США) станет победителем боя. Если выиграет Джастин Бадд (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Калеб Дженсен (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Калеб Дженсен (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Калеб Дженсен (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Калеб Дженсен (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Калеб Дженсен (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Калеб Дженсен (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Калеб Дженсен (США) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Джастин Бадд (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Джастин Бадд (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Джастин Бадд (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Джастин Бадд (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Джастин Бадд (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Калеб Дженсен (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Калеб Дженсен (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Калеб Дженсен (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Калеб Дженсен (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Джастин Бадд (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джастин Бадд (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джастин Бадд (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джастин Бадд (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джастин Бадд (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джастин Бадд (США) должен задуматься о своей обороне.

Калеб Дженсен (США) – Джастин Бадд (США) 11.02.23

Появление на ринге таких бойцов, как Калеб Дженсен (США) и Джастин Бадд (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Калеб Дженсен (США) и Джастин Бадд (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Калеб Дженсен (США) и Джастин Бадд (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Калеб Дженсен (США) и Джастин Бадд (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Калеб Дженсен (США) и Джастин Бадд (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Калеб Дженсен (США) будет намного сильнее, чем Джастин Бадд (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Калеб Дженсен (США) — Джастин Бадд (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Джастин Бадд (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Калеб Дженсен (США)

Несмотря на то, что Калеб Дженсен (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Калеб Дженсен (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Калеб Дженсен (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Калеб Дженсен (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Джастин Бадд (США)

В данный момент Джастин Бадд (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Джастин Бадд (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Джастин Бадд (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Джастин Бадд (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Калеб Дженсен (США) — Джастин Бадд (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11 февраля

Вряд ли Калеб Дженсен (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Джастин Бадд (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Калеб Дженсен (США) и Джастин Бадд (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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