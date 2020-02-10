Прогноз Ребекка Петерсон — Каролин Долхайд (10.02.2023), ставки и коэффициенты

Ребекка Петерсон — Каролин Долхайд. Прогноз, ставки на матч. ITF (10.02.23)

10 февраля в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ребекка Петерсон , а противостоять в этом поединке будет Каролин Долхайд.



Ребекка Петерсон сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 10 февраля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Каролин Долхайд. По Москве данный поединок начнется в 20:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Каролин Долхайд, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ребекка Петерсон — Каролин Долхайд:

10 февраля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Ребекка Петерсон — Каролин Долхайд. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 20:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Каролин Долхайд, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Каролин Долхайд выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Ребекка Петерсон

Болельщики ожидали, что на этом турнире Ребекка Петерсон продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Ребекка Петерсон в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Ребекка Петерсон сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Ребекка Петерсон немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Каролин Долхайд

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Каролин Долхайд теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Каролин Долхайд имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Каролин Долхайд испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Каролин Долхайд выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Каролин Долхайд занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Ребекка Петерсон — Каролин Долхайд

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ребекка Петерсон и Каролин Долхайд впервые будут встречаться между собой. Если Ребекка Петерсон уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Каролин Долхайд пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ребекка Петерсон демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ребекка Петерсон – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Ребекка Петерсон — Каролин Долхайд. Прогноз, ставки на матч(10.02.23)

Ребекка Петерсон

В этом сезоне Ребекка Петерсон демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Ребекка Петерсон уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Ребекка Петерсон любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Ребекка Петерсон часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Ребекка Петерсон умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Каролин Долхайд

Выступать в зале Каролин Долхайд не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Каролин Долхайд старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Каролин Долхайд принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Каролин Долхайд демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Каролин Долхайд даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Каролин Долхайд хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ребекка Петерсон — Каролин Долхайд Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ребекка Петерсон и Каролин Долхайд начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ребекка Петерсон и Каролин Долхайд показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ребекка Петерсон и Каролин Долхайд провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ребекка Петерсон и Каролин Долхайд действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ребекка Петерсон — Каролин Долхайд: кто пройдет в следующий раунд?

Ребекка Петерсон и Каролин Долхайд которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ребекка Петерсон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Каролин Долхайд хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ребекка Петерсон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Каролин Долхайд умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ребекка Петерсон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Каролин Долхайд вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ребекка Петерсон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ребекка Петерсон — Каролин Долхайд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ребекка Петерсон и Каролин Долхайд сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ребекка Петерсон, и Каролин Долхайд будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-647162-sen-vale-eks-moren-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-10-02-23/