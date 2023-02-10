Прогноз на бой Джордан Рейнольдс (Вел) — Мохамед Шериф Бенчади (Фра) 11-го февраля

«Джордан Рейнольдс (Вел)» – «Мохамед Шериф Бенчади (Фра)». 11.02.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джордан Рейнольдс (Вел) — Мохамед Шериф Бенчади (Фра) на 11-го февраля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джордан Рейнольдс (Вел) и Мохамед Шериф Бенчади (Фра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 21:00.

Сейчас Джордан Рейнольдс (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 11-го февраля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Мохамед Шериф Бенчади (Фра), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джордан Рейнольдс (Вел) — Мохамед Шериф Бенчади (Фра):

победа Джордан Рейнольдс (Вел) – 0, ничья – 0, победа Мохамед Шериф Бенчади (Фра) – 0

Прогноз на матч Джордан Рейнольдс (Вел) – Мохамед Шериф Бенчади (Фра) Бои, титульный бой, 11-го февраля :

Из-за того, что все ставят на то, что Джордан Рейнольдс (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Мохамед Шериф Бенчади (Фра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Джордан Рейнольдс (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джордан Рейнольдс (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джордан Рейнольдс (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джордан Рейнольдс (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Мохамед Шериф Бенчади (Фра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Мохамед Шериф Бенчади (Фра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Мохамед Шериф Бенчади (Фра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Мохамед Шериф Бенчади (Фра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Мохамед Шериф Бенчади (Фра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Джордан Рейнольдс (Вел) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джордан Рейнольдс (Вел) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джордан Рейнольдс (Вел) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джордан Рейнольдс (Вел) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джордан Рейнольдс (Вел) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джордан Рейнольдс (Вел) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Мохамед Шериф Бенчади (Фра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Мохамед Шериф Бенчади (Фра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Мохамед Шериф Бенчади (Фра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Мохамед Шериф Бенчади (Фра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джордан Рейнольдс (Вел) – Мохамед Шериф Бенчади (Фра) 11.02.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джордан Рейнольдс (Вел) и Мохамед Шериф Бенчади (Фра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джордан Рейнольдс (Вел) и Мохамед Шериф Бенчади (Фра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джордан Рейнольдс (Вел) и Мохамед Шериф Бенчади (Фра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джордан Рейнольдс (Вел) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Джордан Рейнольдс (Вел) — Мохамед Шериф Бенчади (Фра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Мохамед Шериф Бенчади (Фра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Джордан Рейнольдс (Вел)

Джордан Рейнольдс (Вел) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Джордан Рейнольдс (Вел) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Джордан Рейнольдс (Вел) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Джордан Рейнольдс (Вел) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Джордан Рейнольдс (Вел) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Мохамед Шериф Бенчади (Фра)

Уже несколько лет Мохамед Шериф Бенчади (Фра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Мохамед Шериф Бенчади (Фра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Мохамед Шериф Бенчади (Фра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Джордан Рейнольдс (Вел) — Мохамед Шериф Бенчади (Фра). Прогноз и ставки на матч. Бои 11-го февраля

Спортивные эксперты считают, что Джордан Рейнольдс (Вел) сейчас намного сильнее, чем Мохамед Шериф Бенчади (Фра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Джордан Рейнольдс (Вел) — Мохамед Шериф Бенчади (Фра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джордан Рейнольдс (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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