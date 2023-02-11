Прогноз на бой Власто Кепо (Свк) — Гектор Ломбард (Куб) 11 февраля

«Власто Кепо (Свк)» – «Гектор Ломбард (Куб)». 11.02.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Власто Кепо (Свк) — Гектор Ломбард (Куб) на 11 февраля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Власто Кепо (Свк) и Гектор Ломбард (Куб) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:00.

До 11 февраля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Власто Кепо (Свк) — Гектор Ломбард (Куб). Это будет продолжаться вплоть до 20:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Власто Кепо (Свк) — Гектор Ломбард (Куб):

победа Власто Кепо (Свк) – 0, ничья – 0, победа Гектор Ломбард (Куб) – 0

Прогноз на матч Власто Кепо (Свк) – Гектор Ломбард (Куб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11 февраля :

Так как Власто Кепо (Свк) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Гектор Ломбард (Куб) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Власто Кепо (Свк) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Власто Кепо (Свк) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Власто Кепо (Свк) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Власто Кепо (Свк) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Власто Кепо (Свк) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Власто Кепо (Свк) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Власто Кепо (Свк) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Гектор Ломбард (Куб) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Гектор Ломбард (Куб) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Гектор Ломбард (Куб) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Гектор Ломбард (Куб) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Гектор Ломбард (Куб) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Власто Кепо (Свк) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Власто Кепо (Свк) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Власто Кепо (Свк) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Власто Кепо (Свк) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Гектор Ломбард (Куб) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Гектор Ломбард (Куб) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Гектор Ломбард (Куб) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Гектор Ломбард (Куб) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Гектор Ломбард (Куб), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Власто Кепо (Свк) – Гектор Ломбард (Куб) 11.02.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Власто Кепо (Свк) и Гектор Ломбард (Куб) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Власто Кепо (Свк) и Гектор Ломбард (Куб) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Власто Кепо (Свк) — Гектор Ломбард (Куб) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Власто Кепо (Свк) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Власто Кепо (Свк) — Гектор Ломбард (Куб) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Гектор Ломбард (Куб) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Власто Кепо (Свк)

Как бы Власто Кепо (Свк) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Власто Кепо (Свк) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Власто Кепо (Свк) дрался на ринге только с представителями своей страны. Власто Кепо (Свк) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Власто Кепо (Свк) совершенно не работает над собственной защитой.

Гектор Ломбард (Куб)

Прошлый бой Гектор Ломбард (Куб) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Гектор Ломбард (Куб) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Гектор Ломбард (Куб) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Гектор Ломбард (Куб) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Власто Кепо (Свк) — Гектор Ломбард (Куб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11 февраля

На титульный бой Власто Кепо (Свк) — Гектор Ломбард (Куб) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Власто Кепо (Свк) является очевидным фаворитом, ведь Гектор Ломбард (Куб) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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